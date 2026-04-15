Cavia y Fagúndez acaban terceros al sprint en Hainan y O Gran Camiño

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Tour de Hainan y O Gran Camiño comenzaron con protagonismo del Burgos Burpellet BH, que se dejó ver en las primeras escapadas de ambas carreras y acabó en puestos de podio en los finales al sprint. En la vuelta asiática, Lorenzo Quartucci bonificó desde la escapada y Daniel Cavia acabó tercero en la llegada a Danzhou. En la etapa lucense de la ronda gallega, Eric Fagúndez terminó también tercero en el final en Barreiros, tras la presencia en fuga de Sinuhé Fernández. El triplete de carreras a lo largo y ancho del mundo lo completó el Tour de Limburgo, donde Georgios Bouglas finalizó 14º al sprint.

Hasta en tres países diferentes compitió el Burgos Burpellet BH este miércoles, obteniendo resultados positivos desde primera hora de la mañana. El Tour de Hainan comenzaba con buenas noticias para los morados, ya que Daniel Cavia lograba terminar tercero en la llegada al sprint en Danzhou. El vallisoletano sumó su primer podio de la temporada, mejorando el cuarto puesto que logró el año pasado en un final de etapa similar. En esta ocasión, el sprinter morado supo buscar su hueco junto a las vallas en una llegada con máxima igualdad entre los diferentes velocistas.

El equipo burgalés fue protagonista desde el inicio de la carrera, puesto que Lorenzo Quartucci logró entrar en una escapada de tres ciclistas que rodó por delante en la primera mitad de la etapa. Su objetivo eran las bonificaciones intermedias y logró cinco segundos de premio en los dos sprints intermedios. Cruzó primero en el de Fushan y segundo en el del Vienna Hotel, lo que le permite escalar hasta la tercera posición de la general. Hubo tiempo para una escapada posterior, pero la carrera se resolvió al sprint. Cavia es quinto en la general tras la aplicación de las bonificaciones y el Burgos Burpellet BH se sitúa tercero por equipos.

El Tour de Hainan continuará este jueves con una de las etapas más duras de la presente edición. Los ciclistas deberán afrontar 215 kilómetros de carrera entre Danzhou y Wuzhishan con tres puertos de primera categoría por el camino. La primera mitad de la etapa es totalmente llana, pero todo comienza a endurecerse tras la subida a Jiujia (4 km al 5%). El primer gran ascenso será el de Yinggeling (8 km al 5%), al que le sucederá el de Atuoling (6 km al 6%), coronándose a 15 kilómetros de la meta. Subidas sin grandes porcentajes, pero en las que seguramente se seleccione mucho la carrera.

Unas horas después, la atención del UCI ProTeam se centraba en Europa con la segunda etapa de O Gran Camiño. En la llegada al sprint en Barreiros, el equipo morado lograba nuevamente la tercera posición, en este caso por medio de Eric Fagúndez. La jornada menos montañosa de la ronda gallega vivió, pese a ello, una gran selección en su tramo final. El Burgos Burpellet BH fue uno de los grandes animadores de la jornada, que se resolvió en una volata en la que Jesús Herrada lanzó a la perfección al uruguayo en busca de la victoria.

Eric Fagúndez esprinta hasta la tercera posición en Barreiros.Luis Angel Gomez / SprintCyclingAgency

En la etapa que recorría la provincia de Lugo, los burgaleses también posicionaron a uno de sus hombres en la fuga. Sinuhé Fernández se filtró en una escapada de ocho ciclistas y sumó sus primeros puntos de la montaña en el Alto da Gañidoira. El grupo hizo camino en la parte más asequible junto a la costa, hasta que los ataques en el sprint bonificado de Ribadeo rompieron la unidad. Se marcharon entonces los tres más fuertes del grupo, siendo Sinuhé uno de ellos. El asturiano aguantó por delante hasta coronar el Alto de Noceda.

En este ascenso, Mario Aparicio se lanzó al ataque y en el posterior repecho lo intentó Eric Fagúndez. Los burgaleses jugaron bien sus cartas, ya que contaban con cinco hombres en este primer pelotón de poco más de 30 ciclistas que se había reducido en el puerto. Después del descenso se movió también Carlos García Pierna, aunque todo se decidiría al sprint. Por ello, Jesús Herrada tomó el mando del grupo antes del último kilómetro y lanzó a su compañero Fagúndez, que aprovechó su velocidad para terminar tercero.

Aparicio, Herrada, García Pierna y Sergio Chumil acabaron dentro de este grupo y escalan muchos puestos en la general, en la que Eric Fagúndez ya es el 17º clasificado, gracias a su buen desempeño del día previo en la contrarreloj en La Coruña. La tercera etapa de este jueves presenta un perfil parecido en sus 169 kilómetros con salida en Carballo y final en Padrón. Habrá una subida no puntuable de salida que ayudará a conformar la fuga, un terreno posterior más llano y un ascenso en la última hora de carrera. El Alto del Pico Muralla (10 km al 4%) seleccionará el grupo y favorecerá los ataques.

Finalmente, el Tour de Limburgo en Bélgica completaba el triplete de carreras del Burgos Burpellet BH. La penúltima clásica de Flandes de la primavera ciclista, donde los adoquines no evitaron una resolución al sprint. Cuatro de los seis morados llegaron con opciones al final de la prueba tras las tres vueltas al circuito en torno a Tongeren. El pavés de Manshoven y Op de Kriezel provocó algunas caídas, como una sufrida por Tomoya Koyama, pero no grandes cortes en el pelotón. Vojtech Kmínek trabajó al frente del grupo en las últimas horas de carrera para echar abajo la fuga y defender los intereses de sus compañeros.

En el desenlace al sprint, César Macías rodaba bien situado en puestos de top-10, pero tuvo mala fortuna en la última curva. Un bandazo en el grupo le obligó a alargar la trazada en el giro para no chocar con una isleta, lo que le eliminó de la pelea. El mexicano trató de remontar, pero solo pudo ser 21º. Por delante acabó su compañero Georgios Bouglas, en la 14ª plaza. Alex Mayer finalizó 26º y Vojtech Kmínek, 29º. Este mismo bloque de ciclistas volverá a competir el viernes en la Flecha Brabanzona, otra clásica belga de colinas y adoquines.