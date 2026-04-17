Mucho más que un derbi ante VRAC Quesos Entrepinares

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El Recoletas Burgos Caja Rural busca hacerse fuerte en su feudo ante el líder de la clasificación, el VRAC Quesos Entrepinares. En el derbi castellano más igualado de los últimos años, vuelven a verse las caras este domingo. Arrancó la liga con victoria del equipos burgalés en Valladolid en la primera jornada de liga regular (24‐26), y finaliza con el último partido, ocupando la primera y segunda plaza de la clasificación.

Tras un buen encuentro la semana pasada frente al Huesitos la Villa” de Villajollosa (sexto clasificado), los gualdinegros vuelven a San Amaro con la intención de asegurar la segunda posición en la tabla, de cara a los Play‐offs, toda vez que resulta imposible alcanzar el liderato, incluso sumando 5 puntos por bonus. El Recoletas Burgos Caja Rural suma un punto mas con 47 que el tercer clasificado, el Silicius Alcobendas Rugby, que se impuso con autoridad el pasado fin de semana en Valladolid frente al VRAC (17‐35).

El criterio inicial de desempate son los triunfos totales y eso juega en contra del conjunto burgalés, pese a sumar victorias en los enfrentamientos directos contra el Vrac y Silicius Alcobendas Rugby.

El equipo madrileño, tercer clasificado, suma actualmente 10 victorias frente a 9 del conjunto burgalés. Así las cosas no está asegurada la segunda plaza para los burgaleses.

La segunda posición se mantendría sumando una victoria con bonus frente al Vrac, o obteniendo los mismos puntos que sume Alcobendas.

El conjunto madrileño se enfrenta igualmente a la misma hora en Las Terrazas (Alcobendas) a otro equipo de la capital, Complutense Cisneros (cuarto clasificado). Un enfrentamiento regional que se repetirá en la final de Copa del Rey, prevista disputar el 2 de mayo en Leganés (Estadio Ontime Butarque).

Con la primera posición ya asegurada, el Vrac Quesos Entrepinares se relajo y el pasado fin de semana sufrió una derrota frente al Silicus Alcobendas que continúa su lucha por alcanzar la segunda posición. Sumo Bonus ofensivo, al igual que el conjunto burgalés y la lucha por la segunda plaza se resolverá este domingo.

Pese a que el VRAC no se juega nada, se trata de un derbi regional y resulta de especial importancia en la preparación del tramo decisivo de la temporada.

El VRAC buscará seguir creciendo y afinar su juego ante un rival como Burgos, muy exigente que planteará un partido de alta intensidad, para conseguir la victoria y finalizar en la segunda posición de cara a los play‐offs.

El VRAC obligará al Recoletas Burgos Caja Rural a mostrar su mejor versión, con un ataque fluido y a redoblar esfuerzos en los puntos de encuentro. El equipo pucelano estará reforzado con la incorporación de los internacionales (Beltrán Ortega, Raúl Calzón, Martiniano Cian y Álex Saleta), al que se suma Marc Sánchez, tras recuperarse de la lesión de hombro sufrida en la segunda jornada.

Enfrente, estará un rival que, según explicó el técnico, José Basso, es un equipo muy físico, fuerte en las fases estáticas o de contacto, sobre todo en los maul y las melés en las que es muy estable y gana muchos balones.

El entrenador argentino tiene claro que “los errores se van a pagar, por lo que será fundamental tratar de controlar las indisciplinas en defensa, y saber aprovechar los ataques”, si quieren lograr la victoria.

El conjunto burgalés seguirá apostando principalmente con jugadores con experiencia en este tipo de partidos y destaca la buena adaptación al grupo de los internacionales (Santi Ovejero, Imanol Urraza, Iñaqui Mateu y Bernardo Vazquez), que a buen seguro, tendrán minutos de juego en el encuentro. El cuerpo técnico podrá contar con el total de la plantilla, salvo con el internacional Vicente Boronat, que arrastra molestias de un golpe y es duda hasta el último momento.