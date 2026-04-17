Daniel Cavia se queda a las puertas de la victoria en Hainan

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH se quedó a un solo paso de lograr la victoria en la tercera etapa del Tour de Hainan. Daniel Cavia, que dos días antes acababa tercero al sprint, firmó una actuación aún mejor en la llegada a Lingshui para finalizar segundo. El vallisoletano ganó la volata del pelotón, quedando únicamente por detrás de un ciclista que se había escapado en los kilómetros finales. El joven sprinter morado fue lanzado a la perfección por Lorenzo Quartucci, que se mantiene tercero en la clasificación general. Una jornada con numerosos ataques y con varios intentos de fuga del equipo burgalés en busca de las bonificaciones de los sprints intermedios.

La carrera vio modificado su recorrido debido a las altas temperaturas, aunque la distancia se mantuvo cercana a los 200 kilómetros. El Burgos Burpellet BH endureció la carrera en el primer puerto del día y logró eliminar a varios de los sprinters. Los morados trabajaron en todo momento para ampliar la ventaja sobre este segundo grupo, pensando en las opciones de Cavia en el final de etapa. El propio vallisoletano se mostró al ataque en este inicio de carrera, mientras que Josh Burnett entró en una primera fuga una vez se estabilizó la diferencia entre los dos grandes pelotones.

Sin embargo, en ningún momento se estableció una escapada definitiva. Clément Alleno fue el siguiente en intentarlo, pero su movimiento también fue controlado después de unos 50 kilómetros al frente de la carrera. El Burgos Burpellet BH trabajó en favor de Quartucci de cara a los sprints intermedios, donde el italiano se quedó muy cerca de bonificar. La última hora de carrera fue completamente caótica, con continuos ataques y el último de ellos, de un ciclista en solitario, acabó triunfando por apenas dos segundos de diferencia. Quartucci lanzó a Cavia en el sprint final y este logró la segunda posición en otra llegada muy igualada.

El de Laguna de Duero fue el más veloz del pelotón y se sitúa segundo en la clasificación de la regularidad. En la general individual, Lorenzo Quartucci se mantiene en el tercer escalón del podio provisional, mientras que Clément Alleno (11º), Josh Burnett (15º) y Merhawi Kudus (18º) se mantienen en el mismo tiempo que los favoritos tras acabar la etapa en el primer grupo. Daniel Cavia entra en el top-25 gracias a la bonificación de meta y el Burgos Burpellet BH es tercero por equipos a solo dos etapas para la conclusión de la carrera.

Daniel Cavia destacaba que “con el cambio de recorrido que se hizo antes de salir, se añadió un puerto largo de inicio. Creíamos que para el resto de sprinters iba a ser muy duro y posiblemente se iban a quedar, como así sucedió. Sabía que si tenía buen día podía pasarlo delante y pude hacerlo".

Recordaba que nada más coronar este puerto "nos lanzamos con todo el equipo a tope para intentar abrir el hueco lo máximo posible. Después fue un día muy duro. En todos los puertos y repechos se subía muy rápido y todo el mundo quería arrancar en el grupo de delante para hacer una fuga, que al final no salió".

Destacó que el equipo "trabajó un montón y ayudamos a Quartucci en los sprints intermedios para intentar bonificar. En meta, Quartucci hizo un trabajo increíble lanzándome y pude hacer primero del grupo y segundo de la etapa a unos pocos metros del escapado”.

Restan dos días de competición en el Tour de Hainan, comenzando este sábado por el segundo final en alto de la carrera. El recorrido de 133 kilómetros con salida en Lingshui es completamente llano hasta la parte final del día. Al llegar a Shiguo la carretera se torna ascendente para subir hasta a Baoting, donde estará ubicada la línea de meta en un corto, pero exigente ascenso de 2 kilómetros al 7% de desnivel medio. Un final para puncheurs como Quartucci o sprinters que se defienden bien en la montaña como Cavia.