Muneta ante la Cultu: «Si ganamos, cien por cien seguimos en la pelea»

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El CD Mirandés recibe este domingo a la Cultural y Deportiva Leonesa en Anduva con un punto de ventaja sobre el conjunto leonés, colista de Segunda, en una jornada en la que se vuelve a apretar la pelea por la permanencia y que incluye además otro enfrentamiento directo entre los otros dos equipos asomados al abismo como son el Zaragoza y el Huesca.

En vísperas de que el balón eche a rodar en escenario compareció ayer Antxon Muneta, quien reconoció el «malestar» que dejó en el vestuario la derrota de Riazor, aunque dejó claro que el equipo no puede permitirse seguir instalado en ese partido, pero insistió en que «no podemos quedarnos mirando atrás» porque «todo el mundo vio lo que ocurrió». Durante la semana, explicó, el cuerpo técnico ha dedicado trabajo para quitar de en medio ese ruido para que el equipo llegue al domingo en mejores condiciones mentales y, en ese sentido, señaló que «hemos querido darle carpetazo a lo que ocurrió el otro día para que la mente esté limpia a la hora de afrontar este partido».

A partir de ahí, Muneta prefiere dentrarse en el riesgo que traerá una Cultural a la que concede mucho valor pese a que es el farolillo rojo que cierra la clasificación por detrás de un equipo jabato con las mismas victorias y sólo un empate más que le coloca penúltimo por delante de los leoneses.

El entrenador del Mirandés espera un partido marcado por la necesidad de los dos equipos, pero advirtió de que este domingo (16:15h) en Anduva el conjunto leonés les exigirá bastante más que mantener el nervio y la tensión competitiva, porque desde la llegada de Rubén de la Barrera, valoró, «juega muy bien al fútbol» y obliga al rival a sostener la concentración alta durante todo el encuentro, hasta el punto de que «como no estés cien por cien concentrado en labores defensivas, te pueden pintar la cara».

Ese respeto no le impide, sin embargo, mirar el partido con confianza, en el convencimiento de que el Mirandés ha sabido responder sobre el campo en las últimas semanas en las que el margen se ha ido estrechando y el riesgo de quedarse descolgado de la lucha por la permanencia era mayor. «Es verdad que está ocurriendo que, en esos momentos en los que llegábamos a un partido en el que si no se ganaba nos íbamos ya a distancias casi insalvables, el equipo ha dado la cara», afirmó. En esa misma línea, Muneta sostuvo que el grupo viene compitiendo a un nivel alto en el último mes y medio y que probablemente ha merecido más puntos de los que ha sumado.

Por eso, cuando se le planteó si el choque ante la Cultural puede entenderse ya como una jornada determinante, evitó llevarlo al dramatismo, aunque sí dejó claro que todo empieza por sacar adelante el partido de Anduva. «Lo primordial es ganar nosotros», resumió, porque de esa forma «sabemos que cien por cien seguimos en la pelea» y como tantos otros entrenadores con metas en juego se aferró al mantra de que lo importante es hacer menos cuentas y poner más atención a lo que haga el equipo. Muneta tampoco entró en cálculos sobre los puntos que harán falta para la permanencia.

Admitió que no ha hecho esas cuentas y que tampoco suele acertar cuando se pone con simuladores o calculadoras de final de liga. Sí asumió que, tal y como está la clasificación, los enfrentamientos directos y el goal average pueden acabar teniendo mucho peso en las últimas jornadas, aunque su intención pasa por evitar ese escenario si el Mirandés es capaz de seguir sumando y no tener que vivir pendiente de desempates.

En ese sentido, a la hora de valorar lo que sí está haciendo bien el Mirandés en este tramo de la temporada, Muneta relató dos aspectos muy concretos y por un lado, destacó la capacidad para levantarse de los golpes durante los partidos, algo que no siempre resulta fácil en equipos que pelean por abajo. Por otro, puso el acento en la producción ofensiva de las últimas jornadas. «Generamos muchas situaciones, somos difíciles de parar para el rival y eso es una fortaleza nuestra», enfatizó, convencido de que si el equipo mantiene ese caudal en ataque y le añade firmeza en defensa tendrá opciones de competir hasta el final. En ese contexto, Muneta mostró su confianza en «la personalidad de este equipo», convencido de que «en este partido se va a dar la cara y se va a competir como toca».

En el plano físico, el técnico bolbaíno explicó que no ha habido nuevas lesiones durante la semana y que, al margen de Postigo, que sigue en proceso de recuperación, el resto de la plantilla está disponible. Tampoco quiso dar demasiadas vueltas a la situación de los jugadores apercibidos, porque entiende que el equipo no está en condiciones de reservar a nadie pensando en jornadas posteriores y que, si llega alguna sanción, tendrá que responder otro compañero.