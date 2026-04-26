El Mirandés se aferra a la Segunda tras doblegar a la Cultural en el 89 en un partido de infarto

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El CD Mirandés se aferra a la permanencia en la Liga Hypermotion después de lograr una agónica victoria en el tramo final del partido ante la Cultural Leonesa por 2-1, en un partido en el que los dos equipos dispusieron de buenas ocasiones y en el que los dos porteros fueron grandes protagonistas con sus intervenciones. Pablo Pérez, que entró en la segunda parte, marcó el tanto de la victoria de los jabatos en el minuto 89

Los burgaleses y los leoneses se citaron en el estadio municipal de Anduva con la urgencia marcada en rojo en la clasificación. Ambos afrontaban un choque directo por la permanencia, situada a cinco y seis puntos respectivamente, en una primera parte cargada de tensión, precauciones y pocas concesiones.

El inicio mostró a un equipo jabato decidido a llevar la iniciativa, manejando el balón en campo rival pero sin encontrar profundidad ni claridad en los últimos metros. La Cultural Leonesa, ordenada y sin descomponerse, fue creciendo con el paso de los minutos hasta equilibrar por completo el desarrollo del juego. El encuentro entró entonces en una fase muy táctica, con mucha disputa en la medular, interrupciones constantes y escasa presencia en las áreas.

Las defensas se impusieron claramente a los ataques durante el primer tramo, con marcajes férreos que impidieron a los delanteros entrar en contacto con el balón en zonas de peligro. No fue hasta el minuto 17 cuando llegó la primera acción reseñable: Luis Chacón armó un disparo desde la frontal que botó justo antes de llegar a Juanpa, obligando al guardameta rojillo a intervenir en dos tiempos para evitar el susto.

El guion no variaba: máxima igualdad, ritmo alto y prudencia en ambos bandos. Sin embargo, el conjunto jabato supo aprovechar su primera oportunidad clara para desnivelar el marcador. En el minuto 28, Unax rompió por la banda izquierda y puso un centro medido al área pequeña, donde Carlos Fernández, anticipándose a su marcador, conectó un preciso remate de cabeza para batir al portero visitante y establecer el 1-0.

El gol reforzó al Mirandés, que se sintió más cómodo sobre el césped de Anduva, intensificando su presión en campo rival y dificultando la salida de balón de los leoneses. A la Cultural le costó reaccionar, acusando el impacto del tanto y sin encontrar soluciones ofensivas claras durante varios minutos.Aun así, el equipo visitante no perdió la cara al partido y logró generar su ocasión más peligrosa poco antes del descanso. En el minuto 41, Bicho enganchó un potente disparo desde fuera del área que obligó a Juanpa a lucirse con una gran intervención, desviando el balón a córner para mantener la ventaja local.

Con esa mínima renta para los burgaleses se alcanzó el descanso, tras una primera mitad muy igualada, de ritmo intenso, escasas ocasiones y marcada por la importancia de cada detalle en un duelo directo por seguir con vida en la pelea por la permanencia.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo jabato entró mejor en el inicio del segundo tiempo, en el que tuvo una doble ocasión para ampliar su renta, pero el meta Edgar Badía hizo dos paradones a sendos disparos de Unax y de Thiago a los 46 minutos.

Los jabatos volvieron a perdonar una nueva ocasión con un remate desde el costado derecho de Carlos Fernández, que se encontró con la parada de Edgar Badía, que mantenía vivos a los suyos, a los 51 minutos. La Cultural Leonesa supo reaccionar y estableció el empate a los 52 minutos en una jugada en la que Bicho dio un perfecto pase entre líneas a Luis Chacón, que batió a Juanpa de tiro cruzado.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 37

CD MIRANDÉS - 2

CULTURAL D LEONESA - 1 CD Mirandés: Juanpa; Novoa )Julen, 87´), Juan Gutiérrez, Cabello, Medrano; Bauzà (Sia, 87´), Thiago (Ali, 66´); Javi Hernández, El Jebari (Pablo Pérez, 46´), Carlos Fernández; Unax (Tamarit, 87´).



Cultural D Leonesa: Edgar Badía; Rodri Suárez, Barzic, Homam; Sergi Maestre (Radoja, 79´), Bicho (Selu Diallo, 79´), Iván Calero (Tresaco, 53´), Víctor Moreno (Collado, 56´); Luis Chacón y Manu Justo (Quique Fornos, 56´).



GOLES: 1-0 (28´) Carlos Fernández. 1-1 (52´) Luis Chacón.2-1 (89´) Pablo Pérez.



ÁRBITRO: Daniel Palencia Caballero (Colegio vasco). Tarjetas amarillas al local Carlos Fernández, y a los visitantes Sergi Maestre y Barzic. Tarjeta roja al visitante Barzic por doble amonestación (53´)



CAMPO: Municipal Anduva.

El Mirandés se agarra a la permanencia con un gol de Pablo Pérez en el minuto 89.LALIGA

Sin embargo, el equipo culturalista sufrió un revés al ser expulsado el central Barzic por doble amarilla un minuto más tarde, pero no pareció afectarle porque a punto estuvo de adelantarse en el marcador en un latigazo de Víctor Moreno desde la frontal del área que se estrelló en el larguero a los 56 minutos.

El partido se convirtió en un toma y daca, con llegadas peligrosas a las dos áreas. Esta vez casi marcó el Mirandés en un zapatazo desde fuera del área de Javi Hernández, tras el saque de una falta, que obligó a sacar los puños a Edgar Badía a los 63 minutos.

La Cultural, a la contra, casi sorprende a los jabatos, pero el remate de Collado lo detuvo con seguridad Juanpa a los 69 minutos. El equipo leonés, en inferioridad, estuvo mejor que su rival y a punto estuvo de nuevo de ponerse por delante en un disparo cruzado de Luis Chacón, que se encontró con la espectacular estirada de Juanpa, que desvió el balón a los 75 minutos.

El Mirandés tuvo su oportunidad de romper las tablas en un remate dentro del área de Unax y el defensa Rodri Suárez interceptó su remate, desviando el peligro (79´). El cuadro jabato no perdonó a la siguiente oportunidad y marcó el definitivo 2-1 a los 89 minutos en un gran centro desde la derecha de Tamarit y Pablo Pérez, que remató de volea con la zurda en el segundo palo a la red.