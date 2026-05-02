El Grupo Ureta Tizona Burgos vuelve a ganar y está más cerca de la permanencia

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El Grupo Ureta Tizona Burgos se llevó una victoria de enorme valor en su visita al Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant, donde superó al HLA Alicante por 92-97 en un partido de la jornada 33 de Primera FEB que tuvo múltiples cambios de ritmo y un desenlace de máxima tensión. El conjunto burgalés, que llegaba necesitado de resultados, firmó un triunfo de carácter en una pista exigente y supo resistir la reacción final del equipo local.

El inicio del encuentro ya anticipó la igualdad que marcaría el choque. El primer cuarto fue un intercambio constante de golpes, con ambos equipos muy acertados en ataque. El HLA Alicante logró cerrar el parcial inicial con un ajustado 28-27, pero el Tizona Burgos dejó claro desde el principio que iba a competir de tú a tú, encontrando buenas situaciones de tiro y mostrando fluidez ofensiva. En ese arranque destacó especialmente Jan Zidek, que comenzó a asumir galones en ataque con la camiseta burgalesa, mientras que el equipo de Burgos se mantenía firme pese al empuje local liderado por Kevin Ricki Larsen y Unai Mendicote. El ritmo era alto y ninguno de los dos conjuntos conseguía imponer su defensa.

El segundo cuarto cambió por completo la dinámica del encuentro. El Grupo Ureta Tizona Burgos elevó su nivel de manera notable, especialmente en defensa, y encontró un acierto ofensivo muy alto que le permitió romper el partido. El parcial de 15-31 fue determinante y colocó a los de Burgos en una posición muy favorable al descanso. En esos minutos brilló especialmente el juego colectivo del Tizona, con buenas circulaciones de balón y una mayor agresividad en el rebote. Jan Zidek volvió a ser clave en anotación, bien acompañado por Marquis Jackson y Brown-Ferguson, que aportaron puntos importantes para abrir una brecha significativa en el marcador.

El HLA Alicante, pese a los intentos de Larsen y Mendicote, no pudo frenar el vendaval ofensivo visitante y se marchó al descanso con una desventaja considerable que obligaba a una reacción inmediata en la segunda mitad. Tras el paso por vestuarios, el partido volvió a igualarse. El tercer cuarto fue mucho más competido y el HLA Alicante consiguió ajustar su defensa, reduciendo el ritmo del Tizona Burgos. Aun así, el conjunto burgalés mantuvo la ventaja con un parcial de 22-23 que le permitió llegar al último cuarto con cierta tranquilidad.

En esta fase, el Tizona volvió a apoyarse en la anotación de Jan Zidek, que siguió siendo el principal referente ofensivo del equipo con 27 puntos en total, y en la aportación de Jackson, que sostuvo al equipo en los momentos de menor fluidez ofensiva. El último cuarto, sin embargo, estuvo cerca de complicar seriamente el triunfo burgalés. El HLA Alicante reaccionó con fuerza, empujado por Mendicote y Larsen, que asumieron el peso ofensivo del conjunto local. El parcial de 27-16 reflejó la intensidad del intento de remontada alicantino.

El Tizona Burgos sufrió en defensa y perdió claridad en ataque, pero supo gestionar la ventaja acumulada durante el resto del partido. En los minutos finales, el equipo de Burgos recuperó algo de control, administró mejor las posesiones y evitó que el HLA Alicante completara la remontada. El esfuerzo colectivo fue clave para cerrar el partido, en el que jugadores como Félix Terins, con 25:30 minutos en pista, aportaron estabilidad en momentos de presión. También Zidek, con 23:47 minutos y siendo el máximo anotador del encuentro, resultó decisivo para sostener al equipo hasta el final.

El Grupo Ureta Tizona Burgos terminó llevándose una victoria muy trabajada por 92-97, que le permite seguir sumando en una temporada exigente. Tras este resultado, el conjunto burgalés se situó en la 13ª posición con 9 victorias en 31 partidos, aunque con un encuentro más disputado que varios de sus rivales directos. Por su parte, el HLA Alicante, noveno clasificado con 15 victorias, volvió a demostrar su capacidad competitiva, pero no pudo culminar la remontada pese a su gran último cuarto.

El triunfo del Tizona en Alicante dejó la sensación de un equipo que supo golpear en el momento clave del partido, resistir cuando tocó sufrir y mantener la cabeza fría en un desenlace apretado que terminó cayendo de su lado.

HLA ALICANTE - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 92-97

HLA Alicante: 0. Jordan Bone (5), 2. Yasiin Joseph (9), 3. Unai Mendicote (21), 7. Sander Hollanders (6), 8. Jean Marc Mwema (0), 10. Eddy Polanco (11), 12. Boubacar Coulibaly (5), 13. Kevin Larsen (19), 14. Ismael Tamba (-), 21. Alejandro Jordá (9), 23. Deng Geu (0), 33. Michael Torres (7).

Grupo Ureta Tizona Burgos: 1. Mike Nuga (11), 5. Marquis Jackson (12), 8. Felix Terins (6), 10. Arnau Parrado (9), 13. Ramón Vilà (4), 15. Chris Czerapowicz (3), 24. Andy Huelves (0), 25. Jan Zidek (27), 31. Javonte Brown (11), 35. Rodrigo Seoane (2), 55. Gerard Jofresa (10), 60. Ayoze Alonso (2).

PARCIALES Primer Cuarto: 28-27. Segundo Cuarto: 15-31. Tercer Cuarto: 22-23. Cuarto Cuarto: 27-16.

ÁRBITROS: Jacobo Rial, Jesús Marcos Martínez, Israel Chacón. (Colegio valenciano).

PABELLÓN: Centre de Tecnificació Esportiva d´Alacant.