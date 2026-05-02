El UBU San Pablo Burgos deja escapar su ventaja y cae ante el Barça Athlètic

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El San Pablo Burgos de Dani Gordo no pudo poner el broche de oro a la liga regular tras caer en un duelo de infarto frente al filial del Barça. El conjunto castellano vio cómo se rompía su excelente racha de resultados en un escenario donde la efectividad en los momentos críticos fue la moneda de cambio. Pese al despliegue físico y los seis goles de un inspirado Joao Pedro Morais, el esfuerzo resultó insuficiente.

El inicio del encuentro estuvo marcado por una igualdad absoluta durante los primeros cinco minutos. Dani Gordo planteó una defensa numantina que asfixió la circulación de balón del conjunto azulgrana. Gracias a este colapso ofensivo local, los visitantes lograron abrir la primera brecha significativa en el marcador con un 3-5.

Sin embargo, el Barça At. no bajó los brazos y, a base de ´´ponerse el mono de trabajo´´, intensificó su retaguardia. Esta reacción equilibró la balanza en el minuto 20, reflejando un empate a 8 que vaticinaba un final de alto voltaje. Pero el tramo final antes del descanso fue de color cidiano: un parcial de 3-6 permitió al San Pablo marcharse a vestuarios con una ventaja de 11-14, ignorando incluso el tiempo muerto de Álex Ariño.

Tras la reanudación, el Barça At. intentó recortar distancias rápidamente (13-15), pero Burgos respondió con autoridad. Los castellanos volvieron a estirar el chicle hasta alcanzar una máxima de seis goles (14-20) cumplido el minuto diez del segundo tiempo. En ese momento dulce, la defensa burgalesa parecía un muro infranqueable para un ataque local que se mostraba estéril y falto de ideas.

No obstante, el guion cambió de forma drástica en el último cuarto de hora. Lo que parecía una victoria encarrilada se transformó en una auténtica pesadilla para los de Dani Gordo. El filial azulgrana sacó a relucir su mejor versión, recortando la diferencia paulatinamente hasta establecer el empate a 24 a falta de solo cinco minutos para la conclusión.

En los momentos de la verdad, la moneda cayó del lado catalán. La mayor efectividad en la ejecución de los locales pesó más que el dominio que los castellanos habían ejercido durante gran parte del choque. El San Pablo Burgos, pese a haber liderado el marcador en diversas fases, se despidió sin los dos puntos en un duelo que se decidió por detalles mínimos en los instantes finales.

BARÇA ATLÈTIC - UBU SAN PABLO BURGOS, 27-26

Barça Atlètic: Pau Hernández, Xavi Moreno (1), Guido Bayo (4), Oriol San Felipe (2), Guillem Pino, Mikael Lopes (2), Anselmo Collado (2), Filip Saric, Jan Blas (1), Carlos Martín, Hannes Holting (2), Manuel Ortega, Miguel Ángel Martín (6), Álex Ugalde (2) y Quim Rocas (5).

UBU San Pablo Burgos: Joao Pedro Morais (6), Pablo Gómez, Tomás Moreira (2), Jaime Fernández (1), Marcos García, Sergio Sarasola, Jaime González (2), Fabrizio Casanova (1), Miguel Malo (5), Pedro Henrique Rodrigues (2), Gerard Forns, Dani Santamaría, Brian Estebánez, Adrián Sánchez (4), Asier Pedroarena (3) y Gonzalo Andino.

PARCIALES: 2-1 (5’); 3-5 (10’); 6-8 (15’); 8-8 (20’); 10-11 (25’); 11-14 (descanso); 13-15 (35’); 14-20 (40’); 16-21(45’); 20-22 (50’); 24-24 (55’); 27-26 (final).

ÁRBITROS: Beatriz del Valle Encuentra y Patricia del Valle Encuentra. Exclusiones a los jugadores locales Oriol Felipe y Guillem Pino; y a los visitantes Fabrizio Casanova (2) y Miguel Malo. Amarilla al local Anselmo Collado.

PABELLÓN: Ciutat Esportiva Joan Gamper.