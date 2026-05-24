El Mirandés cumple en Anduva y dependerá de sí mismo ante el Leganés

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El Mirandés llegará con vida y dependiendo de sí mismo a la última jornada en la que se jugará la permanencia a cara de perro ante el Leganés en Butarque, donde solo servirá la victoria. Un partido al que los de Antxón Muneta llegarán con la moral alta tras cuajar un buen partido ante el Granada, en el que, salvo en breves compases, fue superior a su rival, generando ocasiones y anotando tres goles aunque, cabe reconocer, que jugó poco el equipo andaluz en Anduva.

Había que ganar sí o sí en Anduva al Granada y el Mirandés saltó al campo decidido a hacerse dueño del balón y lanzarse en busca de la portería contraria. Tenían la pelota los de Antxón Muneta, que intentaban moverlo con velocidad para sorprender al rival, sin embargo, era el Granada el que daba el primer aviso a la contra en una gran acción de Arnáiz que Rodelas remataba fuera por poco cuando apenas se había cumplido el minuto 3 de partido.

La del Mirandés llegaba en el 4, en un centro de Medrano a Carlos Fernández, que buscaba a El Jebari pero la defensa local enviaba el balón a córner. Un saque de esquina que remataba Medrano al borde del área pequeña con peligro, pero tampoco encontraba portería.

Estaba demasiado lento el Granada pero no acaba de aprovecharlo el Mirandés, al que le seguía faltando un poco de fútbol, aunque lo intentaba y seguía apretando en el área contraria. Y así llegaba una nueva ocasión para los rojillos, en el minuto 8, en un centro de Thiago para Unax, que controla mal y acaba escorándose demasiado y quedándose sin ángulo para el remate cuando estaba solo ante el portero.

Anduva sostuvo al equipo en una tarde de máxima exigencia.LALIGA

Necesitaba meterle más ritmo el Mirandés, que sin centro del campo debía encontrar la manera de llevar la pelota hasta el último cuarto del terreno de juego, aunque a poco que conseguía pasar de esa línea de tres cuartos, llegaba con relativa facilidad al borde del área el cuadro rojillo, que ya en el minuto 18 disponía de su primera ocasión clara de verdad en una internada de El Jebari con centro para Unax, que en el uno contra uno veía cómo Astralaga rechazaba el balón.

Apretaban los locales, con El Jebari muy activo encontrando espacios y demostrando que cuando apretaba conseguía superar al Granada y así, tras un remate de Bauza que rechazaba a córner la zaga andaluza, llegaba el gol de Unax que sin saltar, superaba a la defensa granadina, dormida, y, de cabeza, enviaba el balón al fondo de las mallas. Y pudo llegar el segundo a la media hora en otro remate de Unax, pero esta vez Astragala salvaba a los suyos. Y volvía a hacerlo el meta visitante en el 34, esta vez ante un remate de Javi Hernández.

Estaba desaprovechando el Mirandés sus mejores minutos para hacer el segundo ante un Granada que aguantaba el arreón de los rojillos para acabar frenando el ataque de su rival en la recta final de la primera mitad y convirtiendo en el gol del empate su primera ocasión clara con un remate de Arnaíz a 4 minutos para el descanso. Se quedaba KO el Mirandés, que durante un par de minutos estuvo a merced de su rival, pero que en el minuto 45 conseguía trenzar una gran jugada que iniciaba Thiago y culminaba Javi Hernández batiendo a Astragala y poniendo el 2-1 en el marcador.

Ya en la segunda mitad, salió a por todas el Granada ante un Mirandés que no tenía ahora el control de la pelota y sufría el acoso de su rival, que obligab a a Juanpa a salir a por todas en el 47 para evitar el gol. Sin embargo, se sacudía la presión el Mirandés y una buena acción de El Jebari obligaba a intervenir al meta del Granada, que volaba para evitar el gol en el 58. Y apenas un minuto después Unax se alzaba de nuevo como el más listo de la clase para rematar de chilena un balón colgado desde la esquina, casi imposible, y hacer el 3-1 que ponía a Anduva de pie.

El Mirandés aprovechó la debilidad de un Granada con poco peso ofensivo.LALIGA

Era el minuto 59 y quedaba mucho partido por delante ante un Granada que apretó en busca del gol y puso a prueba a Juanpa en dos ocasiones, la más peligrosa en un remate de Baba en el minuto 64.ç

Salvaba el peligro el Mirandés, que conseguía dormir el partido ante un Granada que tocaba y tocaba en el centro del campo, pero que no creaba apenas peligro, aunque ya en el descuento protagonizaron los andaluces alguna llegada que salvó Juanpa evitando nervios finales a los suyos.