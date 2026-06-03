El Recoletas Burgos Caja Rural quiere cambiar la historia

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud Caja Rural quiere cambiar la historia y lograr su primer título de liga. El reto es mayúsculo, delante tendrá al todopoderoso VRAC Quesos Entrepinares, al que se medirá este domingo, a las 12.00 horas, en el estadio Pepe Rojo. Una historia que tiene una deuda con los de José Basso, con dos finales por la liga perdidas contra el mismo rival. Por ello, también hay ganas de revancha.

El entrenador del conjunto burgalés explicaba que "estamos muy contentos" de poder disputar la final por el título de liga, con los jugadores "muy enfocados, muy metidos, y el grupo está bien en líneas generales". De hecho, el técnico indicaba que están ante "una situación complicada, más teniendo en cuenta que la salida obligatoria de Nico Rocaríes hace que tengamos que mover un poco la estructura del equipo". La lesión del medio melé hace que tenga haber cambios de calado en el conjunto burgalés. Entrará en el equipo Nicolás Alvizo, y "eso hace que tengamos que reestructurar con la dificultad que eso lleva, que alguien tiene que salir y eso es duro".

El equipo de Basso llega a este partido tras dos eliminatorias muy exigentes, ante Ordizia y Alcobendas, en las que junto el desgaste físico y emocional también se vivieron unos días de incertidumbre tras la denuncia de Ordizia por una supuesta alienación indebida. "No fue fácil el partido contra Alcobendas, fue muy duro, muy difícil, emocionalmente también, no fue fácil el partido contra Ordizia, fue muy duro hasta el último momento, las semanas que siguieron creo que estamos en un escenario de adversidades que nos van poniendo a prueba", explicaba el entrenador gualdinegro.

De todo este "escenario de adversidades", Basso consideró que se puede sacar una lectura positiva y servirán para afrontar con más fuerza mental el choque del domingo. "Ahora tenemos este último desafío de la temporada, que es el VRAC en Pepe Rojo y creo que no puede ser mejor".

Lo que tiene demostrado el técnico del equipo burgalés es que se trata de una plantilla que ha demostrado "mucha resistencia, mucha rebeldía y mucha resiliencia" ante los contratiempos que han ido surgiendo en la temporada y "se repone rápidamente y más fuerte, saliendo más fuerte de esa situación". Se trata de un partido con una "gran carga emocional emotiva también, dentro y fuera del campo que va a influir en cómo concibamos nosotros ese partido".

Sobre el rival que se esperan, el técnico del Recoletas Burgos Caja Rural recordó que el VRAC terminó en el primer puesto en la liga regular y las dos eliminatorias previas a la final las "solventó con bastante amplitud". Pero, añadió, "la idea es que los jugadores estén los más tranquilos posibles para llevar adelante el juego que vienen haciendo y sobre todo disfrutar del escenario, del momento y de la posibilidad, que es la clave". Sin duda, es el rival "más duro que nos podemos encontrar", un equipo dominante en la elite del rugby, con experiencia. Pero el bloque burgalés no es inexperto en estas circunstancias, "hemos acumulado la nuestra".

Sobre la actitud en el campo del VRAC, "creo que va a ser un rival que va a jugar estratégicamente muy bien, que nos va a presentar estratégicamente algo diferente y que nosotros vamos a tener que adaptarnos y utilizar toda nuestra herramienta para poder competir al máximo posible".

Y las claves pasarán por «la obtención será importante, el juego en el suelo sobre todo será muy importante». El capitán, Pablo Rascón, explicó que «en partidos así es intrínseco el que haya presión y esos nervios». Añadió que «es imposible que no haya nervios o presión, pero a la vez creo que es un lujo» jugar este partido.

El presidente del Aparejadores, Manuel Vadillo, destacó el gran apoyo que contarán los de Basso en el Pepe Rojo, con cerca de 2.000 personas que se desplazarán desde Burgos para dar aliento al equipo, a pesar de los problemas para conseguir autobuses en Burgos por la visita del Papa.

El presidente de la Fundación Caja Rural, Tomás Fisac, remarcó el compromiso constante de la entidad con el equipo, así como con la cantera.