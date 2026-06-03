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El Burgos Burpellet BH estuvo cerca de lograr un nuevo top-10 en las siempre exigentes clásicas que componen las FDJ United Series (Copa de Francia). En la Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, Hugo de la Calle terminó en una destacada 12ª posición. El joven asturiano mantuvo el buen nivel mostrado hace unos días en Portugal para aguantar con los más fuertes hasta la subida final a la estación de esquí de Valberg. El tercer de los grandes puertos de montaña del día dictó sentencia, tras la selección efectuada antes en el Col de la Couillole. José Luis Faura (18º) y José Manuel Díaz (23º), que sufrió un desafortunado pinchazo, acabaron también en los puestos delanteros.

La carrera francesa para grandes escaladores, con sus 4300 metros de desnivel positivo, comenzó a seleccionarse desde el ascenso a La Colmiane. Los principales equipos marcaron un fuerte ritmo que provocó la neutralización de la fuga antes de llegar a la cima de este primer puerto del recorrido. Aunque la mayor selección se hizo en el Col de la Couillole. Apenas unos 25 ciclistas coronaron en el grupo delantero, incluidos los morados José Luis Faura y Hugo de la Calle. El murciano llegó a mostrarse al ataque en las rampas finales, aunque no logró distanciarse del resto de rivales.

En un segundo grupo quedó José Manuel Díaz, que sufrió un pinchazo en la parte final de este segundo puerto y quedó eliminado de la pelea. Sergio Chumil también aguantó en el pelotón principal hasta que las piernas dijeron basta en este largo ascenso de 15 kilómetros. Faura y De la Calle se situaron en cabeza del grupo de cara al largo descenso hasta Guillaumes, donde comenzaría la subida a Valberg.

Los ataques no se hicieron esperar y el asturiano del Burgos Burpellet BH realizó su tentativa desde lejos. El pelotón de favoritos quedó fragmentado y De la Calle tomó la responsabilidad de tirar de uno de los grupos perseguidores. El de Avilés llegó a la cima en la 12ª posición, acabando segundo en la clasificación de los jóvenes. Por detrás, José Luis Faura finalizaba 18º y José Manuel Díaz, 23º, ambos sumando también puntos UCI.

El Burgos Burpellet BH se tomará ahora otro pequeño descanso competitivo, para regresar por todo lo alto dentro de dos semanas. Los próximos objetivos de los morados serán el Tour de Eslovenia (17 al 21 de junio), La Ruta de Occitania (18 al 20 de junio) y la Andorra MoraBanc Clàssica (21 de junio), como antesala de los Campeonatos Nacionales del último fin de semana de junio.