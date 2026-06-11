El UBU San Pablo Burgos confirma la continuidad de Miguel Malo, Dani Santamaría y Pablo Gómez

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El Club Balonmano Burgos tendrá entre sus filas durante la temporada 26/27 a Miguel Malo, Dani Santamaría y Pablo Gómez al tener aún contrato en vigor. Para la entidad, la continuidad de los tres jugadores supone la base del proyecto actual, sustentado por las renovaciones ya anunciadas de Asier Pedroarena, Pedro Martins y Joao Furtado, sumado a la incorporación de Niklas Gaard.

De esta manera, Dani Gordo podrá contar con uno de los grandes jugadores de pista de la categoría como es el oscense Miguel Malo, uno de los máximos anotadores del equipo, referente ofensivo e ídolo de la afición. También estará a disposición del técnico vallisoletano Dani Santamaría, portero de máximas garantías para el equipo burgalés que ha demostrado su alto nivel durante la temporada.

Por último, Pablo Gómez, quien también continuará en el equipo, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del proyecto, siendo un jugador de referencia tanto para la plantilla como para la academia, siempre respaldado por su dedicación, esfuerzo y sacrificio.

Con estas tres piezas, el club asegura una columna vertebral sobre la que ejecutar el resto de acciones de cara a la próxima temporada