Vilà y Parrado se despiden del Grupo Ureta Tizona Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los jugadores Ramón Vilá y Arnau Parrado dejan el Grupo Ureta Tizona Burgos. Vilá, que ha estado tres temporadas en el conjunto burgalés se despedía con un mensaje en redes sociales en el que afirmaba que han sido tres años de "bastantes altibajos, pero decido quedarme con lo bueno, la final four, los play offs", así con "toda la gente buena que he conocido en la ciudad, la afición, la directiva, entrenadores y mis compañeros de equipo".

En su despedida, Vilà deseaba "muchísima suerte en lo que venga por delante, un abrazo muy fuete para todos y aúpa Tizona".

Ramón Vilà Soley, nacido en Castellar del Vallès el 11 de septiembre de 1997, llegó al Tizona en el verano de 2023 para reforzar el juego interior del equipo tras el regreso del club a LEB Oro. Desde su llegada, el pívot se integró rápidamente en el vestuario, en el proyecto y en la ciudad, convirtiéndose en uno de los jugadores de referencia del equipo y en una figura muy querida por la afición de El Plantío.

Durante su primera temporada como azulón, Ramón formó parte de una de las campañas más recordadas de la historia reciente del Club Baloncesto Tizona. El equipo, en su regreso a la segunda categoría del baloncesto nacional, firmó un curso extraordinario y alcanzó la Final Four de ascenso a Liga Endesa, compitiendo hasta el final por el sueño de llegar a la ACB. En esa temporada, Vilà fue una pieza importante en la rotación interior, aportando puntos, rebote, oficio, lectura de juego y una presencia constante cerca del aro.

En las siguientes campañas, ya en Primera FEB, Ramón continuó vinculado al proyecto azulón, formando parte de un bloque de continuidad que ayudó a consolidar al club en una categoría de máxima exigencia. Su carácter competitivo, su capacidad para jugar al poste, su entrega diaria y su compromiso con el grupo le permitieron seguir siendo un jugador importante dentro del equipo.

Más allá de su rendimiento deportivo, Ramón Vilà deja también una huella especial por su implicación con el club en todos sus niveles. Durante su etapa en Burgos, no solo defendió la camiseta del primer equipo, sino que también participó activamente en la vida diaria del Tizona, mostrando cercanía con la afición y compromiso con la cantera azulona.

Para el club burgalés, Ramón Vilà ha representado durante estos años valores fundamentales para el Club Baloncesto Tizona: trabajo, humildad, esfuerzo, compañerismo y sentido de pertenencia. Su profesionalidad en el día a día, su actitud dentro del vestuario y su conexión con El Plantío forman ya parte de la historia reciente del club.

Parrado, a través de un comunicado, confirmaba su adió al Tizona. Un mensaje en el que señalaba que "toca cerrar un ciclo y una etapa muy feliz tanto deportiva como personal". Hizo balance de tres años de resultados y vivencias, "algunas muy duras y otras muy exitosas, ya sea a nivel personal o de equipo".

Por ello, "como en la vida, toca seguir el camino y cambiar de etapa, una etapa muy bonita y plena, llena de grandes personas y experiencias que me han marcado y ayudado en mi carrera". El jugador se despedía dando las gracias al club, a la afición, "a mis compañeros de equipo/staff y a la ciudad de Burgos en la que me he sentido como en casa estos tres años y a la que guardo un cariño enorme".

Parrado, durante un partido.CB Tizona

Arnau Parrado Calabria, nacido en Badalona el 24 de junio de 2000, llegó a Burgos en el verano de 2023 procedente del HLA Alicante para reforzar el juego interior del Grupo Ureta Tizona en su regreso a LEB Oro.

Formado en la cantera del Joventut de Badalona y con experiencia en CB Prat, HLA Alicante, Eurocup y Liga Endesa, Parrado aterrizó en El Plantío como un jugador joven, con proyección y con capacidad para aportar energía, lectura de juego, físico y polivalencia en la posición de ala-pívot.

Desde su llegada, Arnau mostró una rápida adaptación al equipo, al club y a la ciudad. Durante su primera temporada como azulón, formó parte de una de las campañas más especiales de la historia reciente del Club Baloncesto Tizona, en la que el equipo compitió al máximo nivel en LEB Oro y alcanzó la Final Four de ascenso a Liga Endesa.

En 2024, tras haberse desvinculado previamente del club, Arnau regresó al Grupo Ureta Tizona Burgos después de alcanzar un nuevo acuerdo con la entidad. En ese momento, el club quiso acompañar

al jugador en un proceso delicado tras su lesión en el tobillo derecho, poniendo todos los medios a su disposición para que pudiera ser intervenido y comenzar su recuperación en las mejores condiciones posibles.

Ese regreso reflejó la buena relación entre jugador y club, así como la confianza mutua construida durante su primera etapa en Burgos.

Durante las siguientes temporadas, ya en Primera FEB, Parrado continuó formando parte del bloque de continuidad del equipo, aportando trabajo, talento, energía y compromiso en una competición de máxima exigencia.

Su dorsal número 10 se convirtió en símbolo de su conexión con el proyecto y de su implicación con el grupo.

Desde el club burgalés señalan que más allá de su rendimiento deportivo, Arnau ha dejado huella por su actitud diaria, su cercanía y su manera de entender el trabajo colectivo. Su entrega en los entrenamientos, su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y su compromiso con el vestuario le han permitido ganarse el respeto de compañeros, cuerpo técnico, club y afición.