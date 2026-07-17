El Tizona ficha al internacional georgiano Aleksandre Phevadze

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona ha fichado al alero georgiano Aleksandre Phevadze, que llega a Burgos después de completar una temporada destacada con el TSU Tbilisi y con experiencia en la selección absoluta de Georgia.

Phevadze llega al Grupo Ureta Tizona como un jugador versátil, con capacidad para actuar en el perímetro, ayudar cerca del aro y sumar en varias facetas. Sus cifras de la última temporada reflejan su peso en ataque, su presencia en el rebote y su actividad defensiva.

El fichaje del alero georgiano se suma a los movimientos realizados por el club burgalés para completar la plantilla con la que afrontará la temporada 2026-2027 y que la víspera se concretaron en el fichaje de Ander Urdiain.

Phevadze nació el 15 de abril de 1998 y mide 2,02 metros. Actúa principalmente como alero, aunque su altura y capacidad física le permiten desenvolverse también en posiciones más cercanas al aro y ayudar en el rebote.

El nuevo jugador del Tizona disputó la temporada 2025-2026 en la Superliga de Georgia, donde promedió 15,3 puntos, 7,6 rebotes, 3,2 asistencias y 1,6 recuperaciones en 29,7 minutos por partido. Cerró el curso con 19,9 créditos de valoración y un 50,7% de acierto en tiros de campo, además de un 33% desde la línea de tres puntos y un 69,7% en tiros libres.

Su rendimiento le situó entre los jugadores más importantes del TSU Tbilisi, que terminó la campaña con un balance de 21 victorias y 10 derrotas. El conjunto de la capital georgiana encontró en Phevadze una pieza capaz de aportar en anotación, rebote, creación de juego y defensa.

El alero también ha formado parte de la selección absoluta de Georgia y ha participado en competiciones oficiales con el combinado nacional. Su paso por la selección le ha permitido compartir equipo con jugadores como Tornike Shengelia, Giorgi Shermadini, Goga Bitadze, Sandro Mamukelashvili y Beka Burjanadze.