San Pablo Burgos refuerza su perímetro con el escolta Chase Audige

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha fichado a Chase Audige, un escolta estadounidense con pasaporte jamaicano que llega desde Unicaja, donde disputó la segunda mitad de la pasada temporada. El jugador, de 1,93 metros, participó en 25 partidos de Liga Endesa desde su llegada al conjunto malagueño en diciembre de 2025 y formará parte de la plantilla burgalesa durante el curso 2026/27.

Audige, nacido el 29 de junio de 1999 en Nueva York, cerró su etapa en Málaga con un 37,5% de acierto desde la línea de tres puntos y también participó en once encuentros de la Basketball Champions League.

El nuevo jugador del San Pablo comenzó su trayectoria en la NCAA, donde formó parte de William & Mary Tribe y Northwestern Wildcats hasta 2023. Tras completar su etapa universitaria, continuó su carrera en la G-League con Capital City Go-Go y Windy City Bulls.

Su primera experiencia en el baloncesto europeo llegó en la temporada 2024/25, cuando fichó por el Filou Oostende. En el equipo belga promedió 12,1 puntos, 3 rebotes y 2,8 asistencias por encuentro antes de continuar su carrera en el Bosna Royal de Sarajevo.

Audige comenzó la pasada campaña en el conjunto bosnio, desde donde dio el salto a Unicaja en diciembre de 2025.