Florian Miguel refuerza la defensa del Burgos CF

El Burgos Club de Fútbol continúa fortaleciendo su equipo con la tercera incorporación del mercado veraniego, sumando a Florian Miguel a sus filas tras los recientes fichajes de Cantero y Arroyo. Un gran movimiento en el mercado que asegura al club un jugador de élite para el lateral zurdo durante las próximas dos temporadas.

Florian Miguel, un talento con formación en las inferiores de la selección francesa, aporta una combinación de juventud y experiencia invaluable. Su conocimiento profundo de la Segunda División española, sumado a su destacada actuación en la última campaña con el Oud-Heverlee Leuven en la Primera División belga, subraya su capacidad y preparación para enfrentar el nuevo desafío burgalés.

Con la llegada de Florian, el Burgos CF no solo refuerza su defensa, sino que también eleva sus expectativas para la temporada, apostando por un jugador con un historial de alto rendimiento y versatilidad en el campo. La incorporación de Miguel promete añadir solidez y dinamismo al proyecto blanquinegro, impulsando al equipo hacia nuevas alturas.

Florian Miguel (Bruges, 1996) Pamplona, 1995) dio sus primeros pasos como futbolista en las categorías inferiores del Tours FC, siendo internacional con ‘les bleus’ en las selecciones sub-16 y sub-17. En 2015 alcanzó el primer equipo y acumuló más de 100 partidos. Una experiencia que le valió para sentar las bases de sus múltiples virtudes defensivas, tanto en la posición de central como en la de lateral izquierdo y destacarse como lateral llegador con 12 tantos. Florian dio el salto a la Ligue 1 con el Nîmes Olympique en 2018. En tres temporadas acumuló más de 4.700 minutos de juego con 53 titularidades en 58 encuentros.

Ya en la 21-22 dio el salto a España de la mano de la SD Huesca, por aquel entonces entrenada por Nacho Ambriz en un primer momento y Xisco. Ambos técnicos vieron en el francés un seguro en sus defensas, llevándolo a rozar los 3.000 minutos de juego en una sola campaña y 2 goles. La llegada del Cuco Ziganda en la 22-23 reafirmó el papel protagonista del lateral en el XI aragonés. 37 titularidades en 37 partidos y un nuevo tanto en su haber fueron la cosecha de su última temporada en la península.

La pasada campaña permitió a Florian experimentar un nuevo reto internacional uniéndose al OH Leuven. El club belga se convirtió en el escenario perfecto para que Florian enseñara de nuevo su talento y versatilidad. Desde su llegada, no tardó en destacar por su buen trato del balón y su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en el campo. Su polivalencia le permitió rendir a un alto nivel en diversas circunstancias, aportando tanto en defensa como en ataque. Su intensidad y compromiso fueron clave para el equipo, consolidándose como un jugador crucial para el OH Leuven (21 titularidades en 20 partidos).

Cualidades y rendimiento que lo colocaron en el radar de la dirección deportiva del Burgos CF que contará con sus servicios hasta 2026.