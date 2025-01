Íñigo Córdoba: “Tenemos que creer en el trabajo que estamos haciendo”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Íñigo Córdoba solo piensa en el próximo rival, el Sporting de Gijón, una complicada salida a la que se enfrenta el equipo burgalés este sábado a las 16.15 horas.

Antes de hablar del choque contra el Sporting, Córdoba comentó el aplazamiento del partido contra el Racing de Ferrol. “Lo de Ferrol son cosas que pasan. Sabíamos que había temporal y fuimos con la intención de jugar el partido, pero si las autoridades decidieron que lo mejor era no jugarlo, hay que hacerles caso. Queríamos jugar el partido, pero no ha sido posible y no toca otra que jugarlo en otra fecha y afrontarlo de la mejor manera posible”, dijo.

Reconoce que el partido contra el Deportivo "nos dejó un mal sabor de boca. Sabíamos que era un partido importante y con la victoria dábamos un paso hacia adelante. Después de ese encuentro, queríamos jugar lo antes posible, pero se dio la situación del temporal, queríamos jugar lo antes posible, pero se dio la situación del temporal y no queda otra que aceptarlo”.

Por ello, lo que toca es seguir trabajando, "hemos tenido muy buena dinámica defensiva. El Dépor nos ganó, pero no logró crearnos muchas ocasiones de peligro. Tenemos que mantener nuestra solidez en defensa y mejorar nuestro rendimiento en ataque para llevarnos los tres puntos ante el Real Sporting”.

Tiene claro que “los goles llegarán. No tenemos que preocuparnos y sí seguir en la línea de trabajo que hemos llevado hasta ahora”. El choque contra el Sporting "va a ser un partido difícil en un campo complicado. Confiamos en el trabajo que venimos haciendo, estamos trabajando bien. Tenemos que creer en ese trabajo porque es lo que nos va a acercar a llevarnos los tres puntos”.

Ante la situación del equipo, el jugador blanquinegro apela a la tranquilidad. “Queremos mandar un mensaje de tranquilidad. Estamos trabajando día a día para mejorar la situación. El fútbol es un deporte de rachas. Sabemos que estamos abajo, pero no considero que debamos alarmarnos, sino confiar en nosotros mismos. La temporada es muy larga y ya veremos dónde estamos al final”.

Sobre la posible marcha de David López de regreso al Mallorca, Córdoba indicó que “Nosotros no tomamos decisiones en torno al mercado. Confiamos en el trabajo del club y nos enteramos de las cosas cuando son oficiales, no estamos pendientes de lo que sucede. Si alguien llega, será bienvenido, y si alguien sale, le desearemos lo mejor”.

Asegura que López "es un jugador importante para nosotros. Desde que llegó se ha convertido en una pieza clave en el equipo. Si se queda, genial, y si se va, le desearemos lo mejor porque es un buen chaval y se lo merece”.

Sobre su situación en el equipo comenta que “esta primera fase de la temporada me ha costado arrancar por las lesiones, que me han cortado la continuidad. Cuando he podido jugar he intentado aportar el máximo al equipo y espero poder tener más continuidad hasta el final de temporada”.