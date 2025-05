Ramis: “Buscaremos terminar la temporada con una victoria”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF afronta su último partido de la temporada con su visita al Málaga, este sábado a las 18.30 horas en La Rosaleda. Un encuentro en el que ambos equipos ya no se juegan nada, solo terminar lo más arriba posible en la clasificación. El entrenador del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, afirma que “intentaremos por nuestra parte seguir en la misma línea de competición de estos últimos partidos. A partir de ahí, esperamos lograr una nueva victoria, ya que hemos afrontado esta semana con la misma seriedad de siempre, así que esperemos que se refleje el sábado. La tensión de los puntos siempre existe, así que buscaremos lo mejor para terminar una temporada, y eso es consiguiendo la victoria”.

Se trata de un partido distinto, especial, por ser el que cierra la temporada, por lo que los objetivos ya están puestos en la próxima campaña. “Todas las semanas han sido especiales e importantes, aunque es verdad que esta es la última y eso le da un toque. El club ya está hablando con los jugadores, para ver un poco el futuro", asegura Ramis.

Admite que "siempre hay despistes, pero nosotros hemos tratado que sea rigurosa y los jugadores se ciñan al plan de partido que hay para Málaga. Es normal empezar ya a pensar en las vacaciones, pero hemos tratado de convencerles de que esta semana es igual de importante que el resto, y así tratar este partido como se merece”.

No obstante, el técnico es consciente de que ganar será importante por su efecto en la clasificación final. “Por supuesto, es importante en qué posición acabemos en la liga, al igual que para nosotros es importante terminar con una victoria. Hemos mantenido un nivel competitivo muy bueno durante la temporada, y es así como queremos terminar", destaca.

El entrenador del Burgos CF afirma que "este equipo no se deja ir, lo llevamos viendo todo este tiempo, así que es un sello e identidad que queremos mantener hasta el final. Una victoria nos podría hacer subir puestos en la clasificación, así que todo lo que sea bueno para el club, bienvenido sea”.

En cuanto al estado de la plantilla, Ramis recuerda que “tenemos la sanción de Álex Sancris, las situaciones de prevención de Curro Sánchez y Dani Ojeda, y Kevin Appin, que hablé con él y seguiremos el mismo plan de hasta ahora. Además, Ghsilain Konan, que ayer tuvo unas molestias, y además ha sido convocado por su Selección, así que, aunque pensaba en que viajara con el equipo, no entrará en la convocatoria”.

Del rival destaca que "es un equipo muy fresco, muy dinámico, de mucho ritmo de circulación, y con jugadores con mucho talento a nivel individual. También tienen un buen juego colectivo, pero estos chavales con calidad les dan un rendimiento extraordinario".

Sobre el próximo curso, el técnico indica que “creo que todo lo que tengas adelantado de cara a la próxima temporada sirve, y es una buena noticia, porque los jugadores ya conocen la dinámica de entrenamiento, y lo que queremos de ellos. Como entienden ese mensaje y lo trasladan al campo, somos optimistas, y a partir de ahí empezar a construir algo mejor para la temporada que viene".

Añade que "todos pensamos en ser mejores con el paso de las temporadas, y como ahora tenemos una buena base de trabajo con ellos, es una buena noticia. Hay que llegar lo mejor preparados al inicio de temporada, porque hay que afrontar una categoría que es muy dura, así que siempre queremos ir creciendo”.

Apoyo al filial

El entrenador del Burgos CF estará en el primer partido de play off de ascenso a Segunda RFEF del Promesas de este domingo para apoyarlos. "El domingo estaré en el partido del Promesas en El Plantío, ya que llegaremos de madrugada de Málaga y quiero estar con ellos. Han hecho las cosas muy bien, durante la temporada han crecido, llegan fuertes, hemos podido de disfrutar de muchos chavales con el primer equipo, y se les ve que tienen ganas de rubricar una temporada muy buena", indicó.

Quien no estará en el campo con el filial será Marcelo Expósito. Ramis explicó que sería contraproducente al haber estado vinculado por completo al primer equipo. "Marcelo Expósito no estará con el filial, lo hemos hablado con él esta semana y se ha decidido que no. No es que él no quiera, porque él quiere darlo todo, pero el chico lleva 2 años sin vacaciones, y consideramos que es mejor que descanse. Además, puede ser contraproducente que un chico que lleva unos meses sin aparecer por el filial llegue ahora y le pueda llegar a quitar el puesto a uno que lleva jugando todo este tiempo".