BCF Promesas: de la remontada al ascenso tras una tanda de penaltis histórica

BCF Promesas tumba al Castellonense en los penaltis y ya es equipo de 2ª RFEFBurgos CF

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF Promesas ya es nuevo equipo de Segunda RFEF. El filial blanquinegro logró un histórico ascenso tras imponerse a la UD Castellonense en la tanda de penaltis, en un duelo de vuelta marcado por la intensidad, el empuje local y la comunión total con su afición. El gol de Ethan en la primera parte igualó la eliminatoria y desató una batalla física y emocional que se prolongó hasta más allá de los 120 minutos. Finalmente, la sangre fría desde los once metros y una actuación decisiva del portero Marc permitieron al equipo de Álex Albístegui celebrar el regreso a categoría nacional.

Más de tres mil aficionados blanquinegros poblaron las gradas de El Plantío para empujar al equipo en una cita crucial. El BCF Promesas saltó al césped decidido a remontar el 1-0 encajado en la ida, y desde el primer minuto asumió el control del juego. La primera gran ocasión llegó en el minuto 24, con un cabezazo de Ethan que se encontró con las manos de Coronado. La respuesta visitante no se hizo esperar, y Rastri rozó el gol con un disparo potente que salió desviado.

El asedio local fue constante durante la primera mitad. Georges, muy activo en el frente ofensivo, protagonizó una acción individual brillante que casi termina en el primer tanto. Coronado, el portero visitante, mantenía con vida a su equipo, pero tanto esfuerzo defensivo no logró evitar lo inevitable. En el tercer minuto del añadido, Ethan, capitán y alma del equipo, volvió a aparecer en el área y, esta vez sí, conectó un testarazo imparable que hizo estallar El Plantío. El tanto igualaba la eliminatoria y reforzaba el dominio del BCF Promesas antes del descanso.

El segundo tiempo comenzó con más equilibrio, ya que el empate global obligaba a ambos equipos a manejar los tiempos con precaución. Georges lo intentó con una gran acción personal en el minuto 63, pero de nuevo Coronado se interpuso en su camino. Los cambios introducidos por Albístegui revitalizaron al equipo burgalés, y el recién ingresado Irian Ribas tuvo dos oportunidades claras para sentenciar: una en el minuto 80 tras un pase filtrado de Ethan y otra en el 89, con un remate de espuela que también fue detenido por el guardameta rival.

Sin más goles, el partido se fue a la prórroga. La tensión era máxima y el desgaste empezaba a notarse. Ethan probó fortuna con un disparo lejano en la reanudación, pero el balón se fue por encima del travesaño. Los minutos pasaban sin grandes ocasiones hasta que Sagredo, en la recta final del segundo tiempo extra, protagonizó una doble acción que tampoco pudo batir a un inconmensurable Coronado. La tanda de penaltis era ya inevitable.

Desde los once metros, el BCF Promesas mostró serenidad. Ejecutó con precisión todos sus lanzamientos. En el momento decisivo, Marc se convirtió en héroe: primero detuvo un penalti clave de la UD Castellonense y luego tomó la responsabilidad de ejecutar el penalti final, que transformó con contundencia, desatando una celebración histórica en el feudo burgalés.

El equipo de Albístegui culmina así una temporada de crecimiento, trabajo y determinación. El ascenso a Segunda RFEF no solo supone una inyección de moral para la cantera del Burgos CF, sino también un paso clave en la consolidación de un proyecto que mira al futuro con ambición.

Ficha técnica BCF Promesas: Monedero, Rastri (Dani Ruiz, 68’), Osama, Ethan, Fermín (Iván Niño, 106’), Pascual, Iván, Luka (Jan, 104’), Menor (Irian, 68’), Georges (David, 114’) y Toty (Sagredo, 68’).



Banquillo: Diego, Dani, Irian, Sagredo, Niño, Jan y David.



UD Castellonense: Coronado, Enrique, Josue, Carlos, Oca, Fidel, Bryan, Jeffrie, Germán, Agustín y Badal.



Banquillo: Dani, Luis, Casteill, Jesús, Ferrán, Pablo y Rulo.



Goles (1-0): 1-0 Ethan, 48’.



Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de la final del Play-Off de ascenso a 2ª RFEF entre el BCF Promesas y la UD Castellonense.