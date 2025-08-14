Las prisas por alquilar en Burgos: uno de cada diez pisos se arrendó en menos de 24 horas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En Burgos, una de cada diez viviendas que se alquilaron entre abril y junio apenas estuvo un día anunciada antes de encontrar inquilino. El fenómeno del alquiler exprés, como se denomina a las operaciones que se cierran en menos de 24 horas desde su publicación, alcanzó el 10 % del mercado del arrendamiento tanto en la capital como en el conjunto de la provincia, según los últimos datos difundidos por el portal idealista.

Este porcentaje sitúa a Burgos por encima de la media nacional, que se quedó en el 8 %, y la incorpora al grupo de territorios donde la rotación del mercado del alquiler es más veloz respecto al conjunto del país. Solo en provincias como Teruel (20 %), Guadalajara (16 %) o Tarragona (15 %) la urgencia por alquilar es mayor. También superan a Burgos, aunque por poco, Girona y Barcelona, ambas con un 14 %.

Mientras en grandes capitales como Madrid los alquileres exprés se limitaron al 6 %, en Burgos el ritmo de salida es más acelerado, lo que evidencia que existe un mercado muy ajustado en la relación entre oferta y demanda.

Eso en términos cuantitativos, si se analiza la calidad de las viviendas que salen en alquiler es fácil presumir que aquellas que están en mejores condiciones de conservación son las que vuelan, como también aquellas que, además o en primer lugar, destacan por su precio más ajustado. En ambos casos, la rapidez en una variable decisiva dentro del mercado inmobiliario, ya que en estas condiciones, muchos inquilinos se ven obligados a tomar decisiones a la carrera ante el temor de perder oportunidades y, a menudo, a costa de sacrificar el margen de negociación.

El precio medio ya supera los 800 euros al mes

En ese sentido cabe recordar que el coste de los alquileres sigue subiendo en Burgos y el precio medio ya supera los 800 euros al mes. Según el estudio más reciente del portal inmobiliario Fotocasa de julio, el valor medio se sitúa en 802 euros mensuales. Por su parte, la plataforma Enalquiler.com eleva el precio hasta los 887 euros.

«El techo son las nóminas de la gente», advierte Daniel de la Mata, gerente de la inmobiliaria Activox, convencido de que «llegará un momento en el que no se podrá pagar». Porque a día de hoy, en Burgos, raro es encontrar una vivienda por menos de 800 euros al mes. Haberlas haylas, pero vuelan. Tal y como constata el estudio de idealista.

Los datos, recopilados por la división de análisis de idealista, reflejan un comportamiento creciente en este mismo sentido en ciudades medias y pequeñas, donde la presión por conseguir un alquiler sigue en aumento.