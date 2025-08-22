Ramis: "Tenemos niveles de exigencia altísimos tanto en casa como fuera"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF afronta su segundo reto de la temporada, el primero fuera de casa, ante el Deportivo de La Coruña, este domingo, a las 17.00 horas. Un partido que el conjunto que dirige Luis Miguel Ramis ha podido preparar con una semana larga tras haber jugado el pasado viernes en casa. Ramis considera que "hemos preparado bien la semana y también hemos descansado. Después de una victoria como la del otro día, todo se afronta con mejor cara”.

El entrenador del Burgos CF destaca la fortaleza del próximo rival, del que recuerda que “El Deportivo ya tenía una buena plantilla el año pasado y tienen capacidad para conservar a sus jugadores y traer nuevas piezas que mejoren al equipo".

Afirma que "tienen muy buenos futbolistas y un entrenador que está implementando sus ideas en la plantilla, algo que se está viendo ya en el juego de los últimos partidos. Además, el Dépor tiene detrás una afición espectacular que les arropa y que hará lo propio en ABANCA-RIAZOR”.

Añade que “rl Dépor es un equipo que te puede castigar de muchas formas. Tenemos que mantener unos niveles de atención muy altos. Nosotros también tenemos nuestras armas e intentaremos aprovecharlas para hacerles daño. Hemos trabajado mucho el partido y sabemos qué es lo que tenemos que hacer”.

La primera jornada de la liga deja claro que es y será muy competitiva. En este sentido, “tenemos niveles de exigencia altísimos tanto en casa como fuera. Sí que es cierto que en casa estamos muy arropados por nuestra afición, pero fuera de casa también notamos su apoyo, porque son muchos los aficionados que vienen a todos los desplazamientos".

El hecho de jugar fuera de El Plantío marca la diferencia. "Está claro que va a ser un partido diferente al del otro día, pero eso no va a cambiar nuestra mentalidad y nuestra exigencia”, asegura Ramis.

Sobre los jugadores disponibles para este partido, el entrenador del Burgos CF explica que “están todos los jugadores disponibles. Mario González y Mollejo están haciendo ya parte del entrenamiento con el grupo y esperamos que la semana que viene puedan entrenar ya con normalidad, sobre todo Mollejo. En principio no hay ningún percance, así que iremos con lo esperado”.

Sobre la renovación de Fer Niño, Ramis señala que "es una gran noticia. Sé que está contento en la ciudad y en el club y eso es clave a la hora de renovar por tres temporadas más. Está dando un gran nivel, aunque sabemos que puede dar más y le ayudaremos a conseguirlo”.

En cuanto a Sául del Cerro, el técnico cuenta con él. "Está claro que hasta que cierre el mercado no se puede asegurar nada al 100%, pero nosotros queremos que forme parte de la plantilla y estamos contentos con su rendimiento”.

En cuanto nuevos fichajes, el entrenador explica que “la dirección deportiva está trabajando en la llegada de un portero. Estamos tranquilos con eso porque con Cantero y Marc Monedero tenemos muy bien defendida la posición para el inicio de campeonato, pero la temporada es muy larga y necesitamos una pieza más en esta posición”.

Aún quedan margen para el cierre de mercado, por lo que “entiendo que no va a darse ningún movimiento sorpresa de aquí a que termine el mercado, salvo excepción".

No obstante, recuerda que "todos sabemos como funciona el fútbol, por lo que no hay que descartar nada, aunque en un principio no es algo que esperamos. El interés por nuestros jugadores es positivo porque significa que se están haciendo las cosas bien”.