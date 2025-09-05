Nikola Milicic deja el Burgos CF y ficha por el Radnicki serbio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Nikola Milicic cierra su etapa en el Burgos CF tras concretarse su traspaso al FK Radnicki 1923, equipo que compite en la Superliga de Serbia. El club castellano y la entidad serbia alcanzaron un acuerdo para la salida del defensa central, que volverá a su país de origen para continuar su carrera profesional.

Desde la entidad blanquinegra se ha agradecido el compromiso mostrado por Milicic durante su estancia en el equipo. "El club agradece al jugador serbio su profesionalismo durante su periodo como blanquinegro", ha expresado el Burgos CF en el comunicado oficial.

El traspaso pone fin a la etapa del zaguero en el fútbol español, donde ha formado parte de la plantilla burgalesa durante los últimos meses. El club también ha querido trasladar sus mejores deseos al jugador en este nuevo reto profesional. "Le deseamos la mejor de las suertes al futbolista en el futuro", señalaron en nota de prensa.