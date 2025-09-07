El Burgos consigue frenar a Las Palmas y firmar un empate a cero en El Plantío

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No pudo el Burgos ganar en casa ante la UD Las Palmas. Los de Ramis solo fueron capaces de sumar un punto en un partido que tuvo dos partes bien diferentes. Y es que, si en la primera hubo tensión, intensidad, buen juego y ocasiones en ambas porterías, en la segunda unos y otros salieron mucho más conservadores y los porteros apenas intervinieron. Aún así, los de casa deberían dar por bueno el punto tras unos segundos cuarenta y cinco minutos en los que apenas consiguió salir con el balón controlado. Acabaron pidiendo la hora los de Ramis después de que los canarios, en los minutos finales, metieran una marcha más en busca de la portería de Cantero.

No salió bien el Burgos. Los de Luis Miguel Ramis saltaron algo dormidos al terreno de juego, cediendo la iniciativa a la UD Las Palmas, que tenía el balón y protagonizaba las primeras llegadas al área ante un rival impreciso que no conseguía dar más de tres pases consecutivos. No fue hasta el minuto 10 cuando los burgaleses protagonizaban su primera jugada de combinación y se plantaban en área contraria, aunque acabó en nada la acción. Quién si pudo marcar fue el equipo canario apenas un minuto más tarde, en una internada de los visitantes en la que la defensa burgalesa duda, permitiendo que Cardona, en ocasión inmejorable, arme el disparo. Sin embargo, apareció Ander Cantero para salvar a los suyos. Una gran intervención que el meta burgalés repetía en el minuto 12, esta vez en un remate de Marvin.

Sufrían los de Ramis que, sin embargo, parecieron despertar de su letargo tras esas dos ocasiones rivales y a punto estuvieron de adelantarse en el luminoso en el 13, en una buena jugada de Curro, que le pone el balón a David González, pero este tardó demasiado y vio como la zaga local evitaba su remate.

Empezaba el Burgos a pisar más el área contraria, con internadas sobre todo de Curro, buscando a David González para generar peligro.

El partido se volvió de ida y vuelta, con los dos equipos cometiendo errores en la salida de balón y propiciando los contraataques del rival aunque, eso sí, acababa llegando con más peligro la UD Las Palmas que el Burgos a la puerta contraria. Fallaban los canarios, y David González volvía a tenerla en el 25, pero acababa golpeando mal y marrando una gran ocasión cuando estaba completamente solo. Lo intentaba de nuevo el equipo local un par de minutos después en una buena jugada de Lizancos, que la pone atrás para Chapela, pero este se pasa de frenada y desaprovecha otra gran ocasión burgalesa.

Ya en el último tramo de la primera mitad la UD Las Palmas recuperó el control del balón y volvió a pisar el área local. Pudo Mika adelantar a los suyos, aunque también el Burgos la tuvo en el 43, en una jugada embarullada en la que Morante no acertó.

Las Palmas monopolizó la posesión del balón en los primeros compases de la segunda mitad, pero se mostraba serio el Burgos en defensa, tratando de salir a la contra en unos minutos más trabados y con menos llegadas que los vividos en la primera mitad. Aún así, la tuvo el Burgos en el 54, en un buen pase de Atienza que remataba Lizancos poniendo a prueba los reflejos de Horkas. Fue prácticamente la única ocasión clara que se vio en toda la segunda mitad.

Poco más hubo en esta segunda parte. El Burgos parecía conformarse con el empate a cero, o no le daban más las fuerzas a los locales, que cada vez cedían más espacio y posesión a una UD Las Palmas que en el 83 daba entrada a dos hombres muy peligrosos, Jesé y Recoba. Empezaba el equipo canario a merodear con peligro el área de un Burgos que no conseguía salir y pasaba por minutos de mucha tensión.

Aguantó bien el equipo castellano pese a todo, consiguiendo aguantar el cero a cero en el marcador hasta el final del encuentro tras una mala primera mitad en la que Viera y Marvin protagonizaron un par de llegadas con peligro que, eso sí, o lograron finalizar con éxito.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 4

BURGOS CF - UD LAS PALMAS, 0-0 Burgos CF: Ander Cantero, Lizancos (Brais, 79´), Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel, Atienza, Morante (Sergio G., 88´), David González (Appin, 68´), Chapela (Mollejo, 79´), Curro (Mejía, 88´), Fer Niño.



UD Las Palmas: Horkas, Marvin, Mármol, Barcia, Clemente, Loiodice, Fuster (Gil, 71´), Iñaki (Jesé, 83´), Ale García, Lukovic (Recoba, 83´), Cardona (Viera, 56´).



GOLES: - No hubo.



ÁRBITRO: Ais Reig (Colegio valenciano). Tarjetas amarillas a David González, Morante; Loiodice, Lukovic.



CAMPO: El Plantío. Lleno.