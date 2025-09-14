El Burgos CF se impone a domicilio al Sporting con un triunfo agónico

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF se llevó un triunfo in extremis en su visita al campo del Real Sporting, en un encuentro no apto para cardíacos. Y es que los de Ramis, que ganaban por 0-2 en el minuto 21, echaron a perder su ventaja debido a sus errores defensivos. Falló muchas Otero para los asturianos, pero en un inicio desastroso de los burgaleses tras el descanso, el equipo local acababa empatando. Sin embargo, no bajó los brazos el Burgos, y Mejía adelantaba de nuevo a los suyos en el 90.

Salía Kévin Appin cómo novedad en el once de un Burgos CF que, en los primeros compases del encuentro, sufrió ante el empuje de un real Sporting que llegaba más y con más peligro a la meta rival. Daba demasiadas facilidades defensivas el Burgos, sobre todo por el lado de Curro, pero Dubasin y Otero no era capaces de aprovechar los ´regalos´ del equipo castellano y entre su desacierto y el buen hacer de Ander Cantero, los de Ramis conseguían aguantar el tipo hasta conseguir cambiar la dinámica del partido. No es que mejorasen los burgaleses en defensa, que no lo hicieron, pero sí consiguió el cuadro visitante empezar a mover mejor el balón, saliendo de atrás y circulando con velocidad para empezar a generarle problemas a los locales. No tardaron en llegar los resultados y en el minuto 19, en la primera llegada de los visitantes al área contraria, un centro espectacular de Florian Miguel lo remataba de manera también impecable Fer Niño de cabeza, poniendo el balón al palo contrario de donde defendía Rubén Yáñez, que no pudo hacer nada para evitar el 0-1.

El gol dio alas a los de Ramis, que apenas dos minutos después, en otra contra, veían como un cambio de orientación de Morante para Appin acababa con una gran jugada de este, que se iba de su marcador y se plantaba ante el portero rival, al que le picaba el balón para colocar el 0-2.

Estaba teniendo el Burgos la efectividad que ha faltado en otras ocasiones y colocaba el 0-2 en dos llegadas al área contraria. Y no solo eso. Entre los nervios de los locales a la hora de efectuar el último pase y la buena fortuna que parecía sonreír a los burgaleses, Ander Cantero conseguía mantener a cero su portería pese a otro fallo defensivo de los suyos y una nueva ocasión de Otero y otra de Perrin a la media hora de juego. El ritmo era trepidante, el Sporting lo intentaba, y Otero trataba de aprovechar los despistes defensivos del Burgos, aunque no acababa de rematar con acierto, por suerte para los burgaleses, que no conseguían corregir esos errores. Aún así, pudo el equipo de Ramis incluso hacer el tercero en el minuto 42 en un balón largo que gana Fer Niño y lo pone para Curro, que con la zurda buscó la escuadra con un disparo cruzado, pero Yáñez se lucía y desviaba el balón a córner.

No cambió la dinámica del partido en el inicio del segundo tiempo. El Burgos seguía mostrando una falta de concentración en defensa que permitía al Sporting de Gijón generar peligro ante la meta de Ander Cantero. Por suerte para ellos, Cantero, en una ocasión, y la falta de puntería de Pablo Vázquez, en otra, mantenían a cero la portería de los castellanos. Pero al final, tanto va el cántaro a la fuente, que acaba rompiéndose y en el minuto 56 una gran jugada de Otero, que se va de dos defensores visitantes, culmina con un centro medido al punto de penalti donde Gelabert remata de rosca anotando el primer para los locales.

El Burgos pasaba por sus peores momentos, completamente roto, sin centro del campo, el equipo de Ramis sufría ante la presión de los asturianos, que ponían cerco a la portería de Cantero. Y a punto estuvo de legar el empate en el 63, en otra perdida de balón de los burgaleses, que salvan el primer intento local, pero el rechace lo engancha Dubasin en un gran remate que acaba sacando Lizancos bajo palos. Apenas dos minutos después era Otero el que acaba enviando fuera.

La única ocasión del Burgos llegaba en un saque de falta que no aprovechaban los visitantes y al final, lo que llegaba era el 2-2 en el minuto 71, en una asistencia de Dubasin que remataba al fondo de las mallas Guille Rosas.

Bajó el ritmo el Sporting tras el segundo gol, mientras que el Burgos parecía que se asentaba en el terreno de juego y empezaba a tocar la pelota y a acercarse al área contraria. Pudieron marcar los visitantes en el 86, en un disparo raso y pegado al palo de Morante que obligaba a lucirse a Yáñez.

Se volvía loco el partido en los últimos minutos, asistencia de Daviod González que Mejía envía al fondo de las mallas para adelantar de nuevo a los de Ramis. Pero volvió a las mismas el Burgos, que a punto estuvo de perder de nuevo la ventaja en otro error defensivo que Otero no aprovechó por muy poco.

REAL SPORTING - BURGOS CF, 2-3

Real Sporting: Yáñez, G. Rosas (Kevin V., 81´), Pablo V. (O. Cortés, 93´), Perrin, Diego S. (P. García, 93´), Nacho Martín (J. Caicedo, 46´), Corredera, Gelabert, Dubasin, Gaspar (Enol Prendes, 81´), J. Otero.

Burgos CF: Ander Cantero, Lizancos (Mateo Mejía, 65´), Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian, Atienza, Morante, Kévin Appin (Sergio González, 65´), David González (Saúl Del Cerro, 92´), Curro (Mario Cantero, 85´), Fer Niño (Mario González, 85´).

GOLES: 0-1 (19´) Fer Niño. 0-2 (21´) Appin. 1-2 (56´) Gelabert. 2-2 (71´) Guille Rosas. 3-2 (90´) Mejía.

ÁRBITRO: Salvador Lax (Colegio murciano). Tarjetas amarillas a Guille Rosas; Ander Cantero, Mejía.

CAMPO: El Molinón – Enrique Castro Quini. 23.842 espectadores.