El Burgos CF no pasa del empate en casa ante el Granada

El Burgos se tuvo que conformar con un punto ante el colista, que consiguió el segundo punto de la temporada. Un empate que no dejó contento a nadie y que le deja fuera de las posiciones de playoff de ascenso. Los albinegros dominaron buena parte del partido, pero les faltó pólvora. Tuvieron que sobreponerse al tanto inicial de su rival. Antes del inicio del encuentro, Fer Niño recibió el Trofeo Piné al máximo goleador de la temporada 2024-2025

Los primeros minutos fueron de mutuo respeto entre dos equipos que se estudiaban a fondo. Apenas se generó juego ofensivo, aunque fue el conjunto burgalés el que tuvo más tiempo el balón. Mientras, el conjunto andaluz se mostraba como un rival muy sólido en defensa y apenas pasó apuros para mantener el resultado.

Pese a que el Burgos tuvo varios acercamientos fue Álex Sola el que estuvo más cerca del gol. A los 17 minutos, el extremo intentó sorprender a Ander Canero con un duro disparo desde lejos, aunque el balón paso por encima de la portería del meta local. Posteriormente, el Granda reclamó un penalti sobre Pau Casadesús dentro del área. El árbitro no lo concendió (20’).

La respuesta castellana no se hizo esperar y Fer Niño pudo hacer el 1-0. Un gran contragolpe del Burgos, aprovechando un mal repliegue de los rojiblancos, acabó con un tiro del delantero desde la frontal del área que se fue rozando el palo (25’). Poco después lo intentó Miguel Atienza con un remate se se marchó por encima del larguero tras un saque de esquina (26’). Se animaba el enfrentamiento después de unos primeros compases de partido monótonos.

Se animaron los hombres de Luis Miguel Ramis, que pusieron una marcha más. Ya en la recta final de la primera parte, Iván Morante casi anotó después de un rechace en una acción a balón parado dentro del área tras una cesión a Luca Zidane castigado con falta por el colegiado (42’). Por su parte, el Granada centró todos sus esfuerzos en los últimos minutos en labores defensivas aguantando los arreones de su rival.

Tras el paso por los vestuarios, empezó mejor el Granada, que se encontró más cómodo que un desorientado Burgos. Sin embargo, fueron los burgaleses los que tuvieron la primera opción de gol en una jugada de estrategia que no fue gol por muy poco (49’).

En el minuto 66, llegó el primer tanto del partido. Un misil directo a portería de Álex Sola significó el 0-1. Se le ponía cuesta arriba el partido a un Burgos que supo reaccionar. David González, de rosca, probó fortuna, pero no encontró el premio que buscaba. Fue el preámbulo al tanto local.

En el minuto 72, un gran centro de Fermín permitió a Grego Sierra mandar el balón al fondo de la red de la portería del Granada. Un tanto que devolvió la tranquilidad a las filas albinegras. A partir de entonces, el enfrentamiento enloqueció con un correcalles entre los dos equipos en un ida y vuelta constante. Los dos equipos no dieron por bueno el punto y buscaron los tres.

La intensidad en el juego subió enteros. La incertidumbre en el resultado final se mantuvo. Al final, tablas.

BURGOS CF - GRANADA CF, 1-1

Burgos CF: Ander Canero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; Iván Morante, Miguel Atienza, Mateo Mejí (Íñigo Córdoba, 69’), David González (Fermín, 69’), Kévin Appin (Mario González, 81’); y Fer Niño (Mario Cantero, 81’).

Granada CF: Luca Zidane; Pau Casadesús (Loic Williams, 89’), Óscar Naasei, Manu Lama, Diego Hormigo (Diallo, 70’); Rubén Alcaraz, Martin Hongla (Luka Gagnidze, 55’), Pedro Alemañ (Manu Trigueros, 89’); Álex Sola (Pablo Sáenz, 70’), Souleymane Faye y Jorge Pascual.

GOLES: 0-1 (66’). Álex Sola. 1-1 (72’): Grego Sierra.

ÁRBITRO: Sánchez López, del colegio murciano. Amonestó al local Fermín; y a los visitantes Álex Sola y Martín Hongla.

CAMPO:El Plantío. Unos 9.500 espectadores.