Ramis avisa antes del Huesca-Burgos: “Tenemos muchas cosas que mejorar todavía”

El Burgos CF afronta este sábado (18:30h) en El Alcoraz un nuevo examen en LaLiga HyperMotion, al que el equipo de Luis Miguel Ramis llega en buena dinámica con cuatro jornadas consecutivas sumando puntos, pero el técnico advierte que el margen de mejora es amplio y que la visita a la SD Huesca exigirá la mejor versión de los suyos.

“Tenemos muchas cosas que mejorar todavía", admite el entrenador tarraconense que señala que queda trabajo por hacer "con balón" y "sin balón", cuestiones que pulir en los entrenamientos y en el desempeño en el campo tanto "en lo individual" como "en lo colectivo". Sin perjuicio, analiza Ramis, de que "hacemos muchas cosas bien, pero hay que mantener esos comportamientos porque en la repetición está la clave del éxito". Como también se encuentra en la convicción de que "no hay que dejar de apretar en ningún momento” y, por tanto, el trabajo diario es la vía para convertirse en un equipo más completo.

El Burgos, que ocupa puestos de play off y es quinto en la tabla con 12 puntos, se mide a un rival que le espera en su campo en la décima plaza y con dos puntos menos. Los aragoneses encadenan dos derrotas, la última en casa ante el Granada (0-1), mientras que los burgaleses vienen de vencer milagrosamente al Málaga en El Plantío (2-1) en un partido en el que lo mejor fue, además del resultado, la capacidad del equipo de maximizar sus opciones y dar la vuelta al marcador.

Ramis, como no podía ser de otra manera, advirtió de la dificultad del encuentro ante la Sociedad Deportiva Huesca, a la que define como "un equipo que defiende bien a nivel colectivo y al que es difícil hacerle gol", dado que, a su juicio, "tienen una columna vertebral con mucha experiencia" y, por esa razón, valora, "va a ser muy difícil ganarles en su campo".

En ese contexto, el técnico insistió en la necesidad de aplicar sobre el terreno de juego todo lo que ha trabajado en la semana en la que el objetivo ha sido llegar al partido del sábado "bien preparados para poder contrarrestar al rival y hacernos fuertes en nuestro juego”, puesto que, aunque sólo se han disputado ocho jornadas de las 42 de las que se compone el campeonato, la temporada aún exige dar un paso más para afianzarse entre los equipos punteros de la categoría.

Recordó, además, que en El Alcoraz tanto titulares como suplentes tendrán un papel fundamental , como es consciente la plantilla en la que "todos tienen claro lo que tienen que hacer independientemente de los minutos que jueguen". Ramis insistió en su filosofía del trabajo coral y la mentalidad reforzada en torno a los objetivos marcados desde el staff técnico y, en ese sentido, remarcó que "somos un grupo de 35 personas empujando y luchando por ayudar a los once que se encuentren en el campo en cada momento”.

El Burgos afrontará el duelo con algunas incógnitas en su plantilla. Ramis confirmó que Marcelo y Chapela continúan en proceso de recuperación y no estarán disponibles, mientras que Mollejo “ha ido de menos a más” y podría reaparecer. El cuadro técnico mantendrá la mirada sobre otros jugadores con molestias hasta última hora.

