Félix Sancho montará una cadena de restaurantes para el Barça similar a la que ya lanzó para el Real Madrid

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El empresario burgalés Félix Sancho será el encargado de lanzar, a través de la firma Novadial Corporate, una cadena de restaurantes temáticos vinculados a la marca Barça en diferentes países, tal y como está ya desarrollando para el Real Madrid con la marca UNO.

El Fútbol Club Barcelona celebró el pasado 19 de octubre su asamblea ordinaria, en la que los socios aprobaron el contrato con la empresa Novadial Corporate, en manos del presidente del San Pablo Burgos y con sede en la avenida de la Paz de Burgos, cuyos detalles se darán a conocer en las próximas semanas, una vez que se formalice la aprobación definitiva, tal y como establecen los estatutos para operaciones de este tipo.

El objetivo de la iniciativa azulgrana es reforzar la presencia internacional del Barça a través de un modelo similar al que ya se ha aplicado con las academias de formación o las tiendas oficiales. El club catalán pretende ampliar su alcance más allá del ámbito deportivo, generar nuevos ingresos y consolidar su imagen global mediante una propuesta de restauración reconocible para los aficionados.

El proyecto Can Barça, como se denominará previsiblemente la cadena vinculada al club azulgrana, seguirá una línea parecida a la que el presidente del San Pablo Burgos ya inició con el Real Madrid. Los establecimientos estarán pensados para que los seguidores del equipo puedan reunirse, compartir comidas inspiradas en la identidad del club deportivo y acceder a productos oficiales. Además de servir como espacio de encuentro, los dos principales clubes de fútbol españoles plantean esta línea de negocio como una herramienta de promoción internacional de la marca, con un modelo de gestión que combina la experiencia deportiva y la restauración moderna.

Desde Burgos al mundo

Félix Sancho será el encargado de materializar la expansión internacional de las cadenas de restauración de los dos principales clubes del fútbol español. Presidente del Grupo San Pablo y del equipo de baloncesto Recoletas Salud San Pablo Burgos, que esta temporada ha regresado a la Liga ACB ha desarrollado su carrera en el sector inmobiliario y mantiene una larga vinculación con el deporte, pero ha diversificado sus líneas de negocio, incluyendo la restauración.

Antes de asumir el proyecto azulgrana, Sancho impulsó la creación de UNO By Real Madrid, la marca de restaurantes del club blanco. La iniciativa, presentada en 2023, se inspira en el concepto de restauración ‘fast casual’ y combina gastronomía, entretenimiento y venta de productos oficiales. El primer local abrió sus puertas en Ciudad de México, en el distrito de Polanco, con un espacio de más de seiscientos metros cuadrados. Desde el Real Madrid se explicó que el propósito de UNO es ofrecer un punto de encuentro para sus más de seiscientos millones de aficionados en todo el mundo, con una oferta de comida saludable y de calidad a un precio medio de quince euros por persona.

El plan de expansión de UNO By Real Madrid prevé la apertura de alrededor de trescientos restaurantes en los próximos cinco años, con una facturación acumulada estimada en unos ochocientos millones de euros. La estrategia se desarrolla mediante un modelo de franquicia, con más de doscientos locales en América Latina y medio centenar en Asia. Con esta estructura, el club busca no solo proyectar su marca en el ámbito gastronómico, sino también consolidar una fuente estable de ingresos complementarios.

Félix Sancho Arnaiz ha construido su carrera en el sector inmobiliario y la gestión de proyectos industriales. Al frente del Grupo San Pablo, ha promovido más de cinco mil viviendas en distintas regiones de España y ha ampliado su actividad a otros países, además de invertir en su tierra o en la Costa del Sol, llegando hasta Algeciras donde tuvo un papel protagonista en el equipo de fútbol local.

Su vínculo con el deporte ha sido constante. Ha estado implicado en el fútbol y el balonmano, e incluso presentó una candidatura a la presidencia del Burgos CF, aunque aquella propuesta no prosperó.