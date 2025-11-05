Grego Sierra: "Tenemos que terminar de hacer El Plantío un fortín"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos Grego Sierra destaca que la situación que atraviesa el equipo, en la zona alta de la clasificación, es consecuencia del trabajo que está realizando la plantilla. "Al final el trabajo da sus frutos y nosotros los estamos recibiendo en forma de puntos. Cada vez somos un equipo más maduro, que controla mejor los partidos, más sólido. Estoy muy contento porque eso nos hace ganar y ojalá podamos mantener el nivel”.

El Burgos CF recibe este lunes 10 de noviembre, a las 20.30 horas, al Castellón, un rival que "vienen de remontar un partido en menos de diez minutos. Creemos que el mejor Castellón es el que vendrá aquí, pero también espero la mejor versión del Burgos CF y que es lo que nos va a permitir llevarnos los tres puntos”.

Afirma que fuera de casa el equipo está dando un gran rendimiento, pero apela a que El Plantío sea el lugar donde los de Ramis sean aún más fuertes. "Es cierto que estamos haciendo un gran trabajo fuera de casa y que puede hacer parecer que en casa no está siendo así, aunque nada más lejos de la realidad. Creo que estamos haciendo un buen trabajo también en casa", señala.

Aunque añade que "sí que es cierto que tenemos que terminar de hacer de El Plantío un fortín, nuestro fortín. En una liga tan competitiva como esta, todos los estadios son campos difíciles en los que puntuar y el nuestro tiene que estar en la misma línea. Se ha visto en otras temporadas y estoy seguro de que El Plantío volverá a ser una fortaleza a base de nuestro trabajo y del empuje de la afición, la cuál sabemos que está de nuestro lado. Cualquier equipo que venga aquí lo tiene que pasar mal”.

Confía en que el equipo pueda mantener el ritmo y seguir sumando, ya que "la temporada pasada nos costó transformar el juego en puntos, pero este año estamos encontrando ese equilibrio, aunque es complicado. La categoría te exige no bajar el nivel ni un solo fin de semana. La capacidad de mantener ese nivel es lo que va a marcar dónde vamos a estar a final de temporada”.

Sobre su situación en el equipo, el defensa blanquinegro destaca que “estoy muy contento y satisfecho de poder estar participando mucho en el campo. Me siento muy identificado con el equipo y disfruto del nivel que estamos dando todo el equipo. Ojalá pueda seguir sumando más minutos y que el equipo siga compitiendo a este nivel y ganando”.