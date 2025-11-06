Un detenido por empujar a un policía en un bar y otro por colarse en casa de su expareja

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En apenas tres días, la Policía Local de Burgos ha tenido que intervenir en dos situaciones bastante serias y detener a un hombre que empujó a un agente en un local de ocio y a otro individuo que fue detenido por presentarse en casa de su expareja, a pesar de que tenía una orden judicial que le prohibía acercarse a ella.

El primer suceso ocurrió el pasado sábado de madrugada en un bar de la avenida de Derechos Humanos, donde avisaron a la Policía porque un cliente estaba causando problemas. Cuando llegaron los agentes se encontraron a un hombre de 55 años bastante alterado. Intentaron sacarlo del local para calmar la situación, pero el hombre en vez de tranquilizarse intentó volver a entrar por la fuerza y acabó empujando a uno de los policías, por lo que fue detenido en el acto.

El segundo caso tuvo lugar el lunes por la mañana en la calle San Juan de Ortega, donde la expareja de un hombre de 44 años llamó al 112 porque él había entrado en su casa, a pesar de que tenía una orden de alejamiento que le prohibía hacerlo.

Cuando la Policía llegó, confirmó que efectivamente la orden seguía en vigor y que el hombre se había colado en el domicilio y que, además, seguía en contacto con su expareja, por lo que también fue detenido.