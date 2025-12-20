El Burgos CF quiere seguir ganando: Último partido del año, con la vista puesta en los 31 puntos

Ramis, con gesto de satisfacción en el banquillo de El Plantío, durante el partido ante el Getafe.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF recibe al Real Zaragoza este domingo (18:30h) en El Plantío, en el último partido oficial del año al que los blanquinegros llegan reforzados en lo anímico y en lo futbolístico tras una semana intensa, en la que doblegaron al Getafe en Copa del Rey con una actuación sobresaliente.

Luis Miguel Ramis no oculta que el equipo ha dejado atrás el bache de jornadas precedentes y atraviesa un momento de confianza que les anima a mantener el nivel mostrado frente a los madrileños, especialmente en el juego con balón. El entrenador tarraconense del Burgos CF aspira a que sus pupilos sean capaces de sostener ese estilo en próximos partidos para que las posesiones y el trabajo ofensivo de pié a ocasiones reales de gol sin desordenarse atrás, donde el conjunto blanquinegro ha dado pruebas de una solidez defensiva recurrente.

No obstante, Ramis explicó que el rival de este domingo obligará a ajustar el planteamiento que el Burgos desplegará sobre el césped de El Plantío, pero dejó claro que el equipo buscará asumir la iniciativa y evitar que el partido pueda derivar hacia un terreno favorable al Zaragoza.

ZARAGOZA. «Tienen muy buenos jugadores, mecanismos y una idea clara». «Por lo que estamos viendo futbolísticamente, no les corresponde estar ahí»

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF

Aunque ambos equipos se enfrentaron hace apenas unas semanas en Copa y el Burgos se llevó el pase de ronda con justicia, el técnico catalán no da pie a ningún exceso de confianza. Al contrario, subrayó que la evolución del juego mostrada por el Zaragoza en las últimas jornadas, en las que los resultados no le fueron favorables, en realidad no corresponde con la posición que ocupa en la tabla.

Su análisis táctico le lleva a señalar que los maños «tienen muy buenos jugadores, mecanismos y una idea clara que va a más» y sostuvo que no percibe en su rival un equipo bloqueado ni superado por la situación. A mayores, tiene en cuenta que han recuperado jugadores importantes y que esa mejora en lo colectivo se refleja también en su actitud en el campo. Por eso, Ramis vaticina que «será cuestión de tiempo que peleen por salir de esas posiciones» al fondo de la tabla clasificatoria.

OBJETIVO. «Irnos al parón de Navidad con 31 puntos es el objetivo, sería una cifra muy buena» Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF

En ese sentido, aunque reconoció que el triunfo ante el Getafe refuerza la moral del conjunto blanquinegro, el míster insistió en que no hay margen para la relajación, ni por la inercia positiva ni por la condición de colista del Zaragoza. «No tenemos esa idea en la cabeza para nada», zanjó.

Hablando de la clasificación general, el partido de este domingo por la tarde tiene de importante que una victoria permitiría cerrar el año con buenas sensaciones, pero, sobre todo, los blanquinegros podrán afianzarse en la zona alta de la tabla después del bache de resultados que les alejó de los puestos cabeceros. A estas alturas de la temporada, en la jornada 19, el Burgos suma 28 puntos y ocupa la sexta plaza, cerrando los puestos de Play-Off.

BAJAS Y ALTAS. «Los jugadores están aprovechando todas sus oportunidades y eso es lo que queremos» Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF

El Zaragoza, en cambio, llega como colista con 16 puntos, después de haber caído en casa en su último encuentro ante el Cádiz. Ramis no obvió esa diferencia, pero insistió en que no será un partido sencillo ni intrascendente ya que para los blanquinegros representa una oportunidad para alcanzar los 31 puntos antes del parón, un objetivo que el técnico considera ambicioso pero posible.

Por otra parte, Ramis reconoció que les gustaría despedir el año con un triunfo ante la afición y que el equipo quiere responder con hechos al aliento que cada semana recibe en El Plantío. «Buscamos todas las semanas tener un ambiente muy bueno en El Plantío», admitió valorando que «somos capaces de mandar mensajes de ilusión desde el césped y, cuando lo hacemos, la grada responde con creces».

En su opinión, ofrecer mantener esa imagen sólida en casa insuflará fortaleza a ese vínculo con la grada justo antes de iniciar una segunda vuelta que el míster anticipa como extremadamente exigente.

JUEGO. «Buscamos ese equilibrio en el que las posesiones y progresiones se traduzcan en situaciones de gol» Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF

Para recibir al Zaragoza, Ramis confirmó que las únicas bajas seguras son Sergio y Mateo, a las que se suma la sanción de Atienza, una ausencia relevante por el peso que ha tenido en la línea defensiva. Aun así, el entrenador defendió la competencia interna como un valor real del grupo y enfatizó que «los jugadores están aprovechando todas sus oportunidades y eso es lo que queremos» y advirtió que «nadie se puede dormir».

En cuanto a Fer Niño, explicó que ha evolucionado bien de sus molestias pero que su participación dependerá de cómo responda en la sesión previa y del criterio del servicio médico. También se refirió a varios jugadores que habían pasado procesos febriles, aunque espera poder contar con ellos. En el otro extremo, celebró la vuelta de Iván Chapela, ya reincorporado tras lesión.

El regalo de Navidad de la Copa: Ramis pide al Madrid

Una victoria ante el Zaragoza pondría la guinda a una excelente semana para el Burgos, que con el pase a octavos de final ya asegurado, tiene la mirada puesta también en el próximo sorteo de la Copa del Rey. Ramis, como si de un regalo de Navidad se tratase, reconoció que le haría especial ilusión un cruce con el Real Madrid. Como antiguo defensa blanco recordó que pasó «muchos años allí» y admitió que enfrentarse al club en el que llegó al pico de su carrera tendría para él un significado especial. «He sido jugador y me haría especial ilusión», explicó. «Lo pido, a ver si la bolita sale», remató.