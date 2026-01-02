El plan de Ramis: Ganar para volver al playoff antes de los tres partidos en casa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF regresa a la competición en este 2026 este sábado a las 21:00 horas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, donde se medirá al Córdoba CF en la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion. El equipo de Luis Miguel Ramis buscará su primera victoria del año doblegando al equipo cordobés en su feudo y con la mirada puesta en volver a auparse a los puestos de promoción, de los que le separa tan solo un punto.

Los burgaleses afrontan el encuentro con la confianza que les otorga su buen papel como visitantes, ya que llegan como el tercer mejor equipo a domicilio de la categoría. «Hemos completado cinco entrenamientos, hemos recuperado a Chapela y a Sergio y tenemos muchas ganas de que llegue el partido de mañana», explicó el técnico en la previa. La enfermería, sin embargo, aún condiciona el plan de viaje. «Mejía no llega al partido, aunque ha trabajado muy duro estos días y ha avanzado mucho en su recuperación. Tampoco podremos contar con Appin, que sigue con las molestias que le produjo el golpe que se dio en Almería».

Ramis espera un rival reconocible, a pesar de los movimientos del mercado. «Los equipos varían poco, aunque tengan nuevas incorporaciones. El Córdoba CF va a seguir siendo el mismo equipo que hasta ahora: presionante, con calidad, que le gusta ser protagonista con balón, con desequilibrio, etc.». El plan del Burgos pasa por mantener su identidad, basada en la solidez colectiva y en la capacidad de competir lejos de El Plantío. «Tendremos que responder, como venimos haciéndolo fuera de casa, con un buen plan de partido y una buena ejecución de este».

En el tramo decisivo de la temporada, el equipo burgalés encara un calendario que será muy complicado para seguir sumando puntos, además de que «va a ser un mes con mucha carga de partidos, pero seguimos planeando los partidos semana a semana, mirando siempre a corto plazo», explicó Ramis. En ese sentido, admitió que el conjunto blanquinegro desea «sumar una victoria en Córdoba este fin de semana» para enlazar con ese colchón y la inyección anímica de la victoria los «tres partidos en casa seguidos», avanzó el entrenador. Ante ese escenario, aseguró que la rotación será clave y reiteró su confianza «en todos los jugadores de la plantilla, como ya hemos demostrado durante la temporada», por lo que, anticipa que hará «uso de todos para repartir la carga de minutos de la mejor manera posible».

En cuanto al análisis del juego, Ramis está convencido de que la clave del partido pasa por «aprovechar los espacios y hacer daño al Córdoba CF con balón».» Somos perfectamente capaces y el partido pasa por seguir siendo fuertes en defensa y encontrar el acierto en las acciones ofensivas que generemos a lo largo del encuentro», enfatizó.

El técnico blanquinegro también reivindicó la evolución del grupo y su competitividad en ambas áreas y presumió del hecho de que «somos un equipo difícil de enfrentar. Tenemos unos buenos índices de efectividad en ataque, nos manejamos bien con balón y somos de los mejores equipos en cifras defensivas de la categoría. Es posible que nos empiecen a tener cierto respeto en algunos aspectos y eso habla bien de nosotros», comentó y añadió que es preciso «seguir en la misma línea, siendo un equipo completo y equilibrado, que sepa actuar en cada fase de partido, ya que durante los 90 minutos es imposible dominar el 100% del tiempo».

Sobre el mercado invernal, Ramis subrayó que no existe una urgencia clara por fichar puesto que, a su juicio, «tenemos una plantilla muy completa. Tenemos dos jugadores por puesto y contamos con algunos jugadores del filial que están dando un gran rendimiento y con los que seguiremos contando». No obstante, no cerró la puerta a movimientos si aparecen opciones interesantes, dado que «en esta categoría tenemos que estar muy atentos a las oportunidades de mercado que puedan surgir o a algunas situaciones que pueden darse, como las lesiones».

En cuanto a posibles salidas, también dejó una postura abierta. «No nos hemos planteado ninguna salida. No se descarta nada, pero todavía no ha surgido nada que nos haga plantearnos la salida de ningún jugador».