Michu hace balance del mercado de invierno: "No había muchas urgencias"

El mercado de invierno del Burgos CF "no ha tenido mucho movimiento" por lo que no lo necesita. De esa manera resumió el director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta 'Michu' la labor realizado por la parcela que dirige al considerar que la plantilla está compensada tras las marchas con las incorporaciones de estas últimas semanas.

El director deportivo destacó que ha sido un mercado de invierno más tranquilo que, por ejemplo, el del año pasado, en el que "tuvimos que agitar mucho el árbol". Recordó que esta temporada, entre el 80 y 90% de los jugadores que utiliza habitualmente el entrenador, Luis Miguel Ramis, ya estaba la temporada pasada, como Cantero, Florian Miguel, Grego Sierra, Morante, Atienza, Íñigo Córdoba, Curro, David González o Fer Niño. Eso también "habla muy bien del trabajo del equipo técnico". Por ello, se ha acudido al mercado de invierno sin muchas urgencias

Michu destacó que tenía muy claro que había que reforzar el centro del campo, y se ha hecho con Pablo Galdames, "un chico de muchísima experiencia" que ya ha debutado con el equipo. La salida de Aitor Córdoba cree que se "ha corregido rápido y yo creo que con buen nivel", con la llegada de Oier Luengo, cedido por el Real Oviedo. El adiós de Iván Chapela se ha compensado con el fichaje a última hora de Hugo Cuenca, cedido por el Génova.

Sobre Chapela, Michu recordó que lo fichó hace nueve meses para dos temporadas. Un jugador, añadió, con "muchísimo talento" que "no ha tenido fortuna con las lesiones". Prácticamente nada más empezar la temporada cayó lesionado. Lesión que volvió a sufrir poco después, lo que ha hecho que "le costara un poco entrar". En las últimas semanas, aun estando disponible no entraba en las convocatorias, por lo que "tuvo una opción de ir a Tenerife y nosotros valoramos su salida con buenos ojos, evidentemente siempre defendiendo los intereses del club, y al final conseguimos traspasarlo en la jornada de ayer y solo tengo palabras de agradecimiento".

Sobre el fichaje de Cuenca, Michu indicó que "nos ayudara en segunda línea, es un chico con muchísima proyección, es internacional absoluto ya con Paraguay y creo que ese talento que tiene, esa juventud, esa velocidad, nos puede ayudar a desbloquear algún partido". Evidentemente, "se tiene que adaptar la categoría, viene por cinco meses cedido con una opción de compra, y yo creo que nos puede ayudar desde ese talento a poder ganar algún partido".

En cuanto a la salida de Mimbacas con destino al Juventud de las Piedras, club vinculado también al presidente del Burgos CF, Marcelo Figoli, el director deportivo del Burgos CF explicó que se trata de "un futbolista, entre comillas, del grupo, aquí no tuvo la fortuna que esperábamos que podía tener en un traspaso", pese a que firmó por tres temporadas y media.

Ha habido jugadores, como Álex Lizancos, sobre los que ha habido equipos de Primera interesados. Una presión que solo se puede soportar "rezando, todo lo que sepas", bromeó Michu. El director deportivo destacó que es "un chico muy cotizado". Y si está rindiendo muy bien, según Michu, es también por la competencia que tiene con Aitor Buñuel que "no le permite bajar absolutamente ni medio centímetro su nivel, porque el día que lo baje le va a quitar el puesto". De hecho, "el día que ha tenido que jugar porque no estaba Alex, ha rendido al mismo nivel o incluso mejor que él".

En este punto quiso destacar la labor del cuerpo técnico, ya que la clave del Burgos Club de Fútbol "de tener hoy 38 puntos, evidentemente, es el rendimiento que nos está sacando el cuerpo técnico que tenemos, que es impresionante, es el más profesional del mundo, y les está animando y empujando a ver hasta dónde nos lleva".

Michu admitió que se contactó con Álex Sancris, en el Getafe, para su regreso al Burgos CF. "Sí que es cierto que era una opción de las que valorábamos para intentar reforzar al equipo, pero no salió de Getafe al final", comentó. Respecto al interés en Javi Llabrés, el director deportivo del club blanquinegro dijo que "hablamos con él, es un chico que ya puede firmar con el futuro equipo, o renovar en Mallorca, porque está en derecho de hacerlo, ya está libre, termina su contrato el 30 de junio de este año, y al final tampoco ha salido de su club".

Del mismo modo, Michu desveló una oferta por Fer Niño, en un gran momento de juego, desde Ucrania, "de buen dinero", y "no dejamos salir un futbolista que hoy para nosotros es fundamental, que está jugando, se ha hecho con una posición de nueve titular y que creemos que tiene mucho más valor a pesar de que fue una buena oferta del que podíamos haberlo traspasado".

Afirmó que ahora el equipo está "en un grupo de arriba con muchísima, muchísima ilusión, muchísimo hambre", por lo que apeló al burgalesismo para seguir empujando por que El Plantío mantenga la racha de victorias de las últimos encuentros en casa. El mensaje iba dirigido a la afición porque ha percibido en los últimos partidos en casa que hay "poco ambiente o poca gente" y eso "me pone un poco triste porque creo que si algún día tenemos algo" grande como un ascenso a primera división va a ser un factor fundamental que el campo esté lleno, que la afición nos empuje". Recordó que habrá en El Plantío partido de segunda vuelta contra equipos como Cádiz, Sporting, Deportivo La Coruña o Córdoba que están en la zona alta, como el Burgos CF. Sin la afición "no lo vamos a conseguir", por lo que "me gustaría ver en esta segunda vuelta el campo lleno, sobre todo animando a su equipo que es el blanco y negro".

Michu también destacó el trabajo de la cantera, con jugadores como Fermín García o Saúl del Cerro. "Son futbolistas que deberían o intentaremos que sigan aquí su carrera porque nos están ayudando un montón y tienen ese sentido de pertenencia que necesitamos", destacó. El director deportivo consideró que la plantilla está "compensada".

Será también una temporada con el límite salarial similar, aunque con una situación económica mejor. "Creo que no va a diferir mucho del que salió, nosotros internamente y económicamente esta temporada, creo que lo ha dicho Marcelo públicamente, el presidente, que esperemos que sea la primera campaña que de superávit, porque veníamos arrastrando mucho agujero desde temporadas atrás".

Sobre las posibilidades del Burgos CF en la liga, Michu destacó que es la temporada, desde que es director deportivo, "la mayor oportunidad la tenemos este año". Añadió que es "la primera temporada internamente creo que somos un equipo muy ordenado creo que somos un equipo muy sólido creo que somos un equipo de autor". Y en este punto "quiero otra vez agradecer y alzar la figura del míster porque el equipo tiene muy claro desde que él llegó a lo que juega tiene muy claro".