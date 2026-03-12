Confirmado: Fermín García seguirá en el Burgos CF hasta 2029, después de dar el salto con Ramis

Fermín García, una de las apuestas de futuro del Burgos CF, durante el partido ante el Granada en El Plantío en la jornada 6 en su estreno en Segunda.LALIGA

El Burgos CF ha apostado por el futuro y ha blindado a uno de los nombres que mejor simbolizan su idea de crecimiento, de tal forma que Fermín García seguirá vinculado al club hasta 2029 después de ampliar su contrato por tres temporadas más. Con esta decisión la entidad blanquinegra se asegura los servicios de un futbolista joven, con margen de crecimiento y que ya ha sabido responder cuando ha tenido la oportunidad de competir con el primer equipo.

La renovación premia una progresión sostenida desde su llegada a Burgos por parte del mediapunta navarro que aterrizó en la ciudad la pasada temporada para incorporarse al filial procedente del Valle de Egüés y formó parte del bloque que logró el ascenso de Tercera RFEF a Segunda RFEF bajo la dirección de Álex Albístegui. Su rendimiento no tardó en llamar la atención dentro del club y acabó abriéndose paso también en la dinámica del primer equipo.

Esa evolución terminó de consolidarse en la pretemporada 2025/2026, cuando Luis Miguel Ramis empezó a contar con él desde el arranque de la preparación. Fermín fue ganando presencia en los amistosos gracias a su trabajo y a su capacidad para aportar entre líneas, hasta convertirse en una de las piezas habituales en las convocatorias del técnico tarraconense en competición oficial.

Su estreno en LaLiga Hypermotion llegó en la sexta jornada, frente al Granada CF, en un partido que dejó una carta de presentación inmejorable. Aquel día firmó la asistencia a Grego Sierra en la acción que supuso el 1-1 definitivo, un detalle de calidad que confirmó que podía ofrecer soluciones también en el fútbol profesional. Desde entonces, ha acumulado 566 minutos repartidos en 18 encuentros, además de asumir un papel protagonista en la Copa del Rey, donde fue titular en los cuatro partidos disputados y sumó dos asistencias.

Con este nuevo contrato, el Burgos CF garantiza la continuidad de un jugador que ha sabido aprovechar sus oportunidades y que encaja en la línea de crecimiento que busca consolidar la entidad. Para Fermín, la renovación supone también un respaldo a todo el camino recorrido en los últimos meses y una plataforma para seguir peleando por más presencia en el primer equipo.

El siguiente paso para el mediapunta navarro será convertir esa confianza en continuidad sobre el césped. Con juventud, margen de mejora y una respuesta convincente cada vez que ha sido reclamado, Fermín García afronta ahora el reto de asentarse en el fútbol profesional y de seguir haciendo sitio a su talento en los planes del Burgos CF.