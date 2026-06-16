Sergio Francisco, nuevo entrenador del Burgos CF

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El Burgos Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con Sergio Francisco Ramos para que se convierta en nuevo entrenador del primer equipo blanquinegro. El técnico firma por la entidad burgalesista para la temporada 2026/27, con opción a una campaña más en función de la consecución de objetivos. Toma el relevo de Luis Miguel Ramis, que dirigirá esta temporada al Osasuna.

Nacido en Irún el 19 de marzo de 1979, Sergio Francisco llega a El Plantío tras desarrollar una sólida trayectoria en los banquillos, especialmente vinculada a la estructura deportiva de la Real Sociedad, club del que también formó parte en su etapa como futbolista.

Su carrera como entrenador comenzó en el Real Unión, donde fue segundo entrenador de Imanol Idiakez en la temporada 2012/13, antes de asumir la dirección del primer equipo irundarra en la campaña 2013/14. Posteriormente, se incorporó a la estructura de Zubieta, donde fue creciendo de manera progresiva dentro del club txuri-urdin.

Desde la temporada 2017/18 asumió la dirección de la Real Sociedad C, equipo al que lideró durante cinco campañas y con el que logró el ascenso a Segunda RFEF. En 2022, dio el salto al Sanse. Sergio Francisco comandó el filial de la Real durante tres temporadas en Primera Federación, siendo parte importante del recorrido que culminó con el ascenso del equipo a Segunda División el año pasado.

El técnico irundarra fue promocionado al primer equipo de la Real Sociedad en la temporada 2025/26. Dirigió 16 partidos en Primera División y completó un recorrido construido desde la base hasta la élite dentro de la estructura realista.

Sergio Francisco es un entrenador asociado a una idea de juego basada en el protagonismo con balón, el juego posicional, la salida desde atrás y la intención de atacar de manera conjunta y ordenada. Su perfil combina metodología, experiencia en el desarrollo de talento joven y conocimiento del fútbol profesional.