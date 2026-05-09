La Ingeniería Industrial afronta un «brillante» futuro: «Es motor de innovación y desarrollo»

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Ingeniería Industrial vive uno de sus momentos de mayor proyección. El futuro económico y social de las próximas décadas va a depender, en buena medida, del grado de respuesta que seamos capaces de dar a cada uno de los nuevos desafíos que surgen por la transformación tecnológica, la digitalización de la economía, la transición energética y la necesidad de reforzar nuestra competitividad.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia (COIIBP) reivindica su papel estratégico en un contexto en el que la evolución del mercado laboral y de la propia industria favorece una demanda creciente de perfiles técnicos altamente cualificados y con una gran capacidad de adaptación. «Cada vez existen más trabajos híbridos que requieren destreza intelectual y experiencia técnica en igual medida», destaca el presidente de la organización profesional, Sergio Simón. Esa es precisamente la razón del «brillante futuro» que vislumbra el sector.

Este nuevo escenario refuerza el valor de la Ingeniería Industrial como una de las titulaciones con mayor empleabilidad dentro del ámbito técnico. El carácter transversal de esta formación permite a estos especialistas desarrollar su actividad en áreas muy diversas, desde la industria y la energía hasta la automatización, las infraestructuras, la movilidad, la construcción o las nuevas tecnologías.

La Ingeniería Industrial cuenta con una larga trayectoria histórica y, en consecuencia, un estricto marco competencial. Su origen en España se remonta a 1850 y, desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una de las ramas de la Ingeniería con mayor número de especialidades y ámbitos de actuación.

Desde la entidad que representa al colectivo recuerdan que se trata de una profesión regulada, «dado que el ejercicio profesional afecta directamente a la seguridad de las personas y de los bienes», apunta Sergio Simón, que subraya que la orden CIN 311/2009 establece las competencias y requisitos habilitantes de «una profesión que desempeña un papel fundamental tanto en el ámbito empresarial como en el desarrollo de infraestructuras y servicios esenciales».

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia integra tanto a los titulados de la antigua Ingeniería Industrial, correspondiente al modelo universitario previo al Plan Bolonia, como a los actuales graduados que completan el Máster en Ingeniería Industrial habilitante para el ejercicio de la profesión. Estos estudios pueden cursarse en la Universidad de Burgos, cuyos egresados encuentran en la organización colegial orientación y un firme apoyo.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia se constituyó en 1999 tras la segregación del antiguo Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santander, Burgos y Palencia, una entidad creada en 1950 en el seno de la Cámara de Comercio de Santander al amparo de la normativa estatal que regulaba entonces los colegios profesionales. Aquel organismo fue, además, uno de los primeros colegios de ingenieros industriales constituidos en España.

Con sede en el número 17 de la calle Madrid (2ºC), la organización cuenta hoy con 285 colegiados. Entre sus funciones destacan la defensa de la profesión, la garantía del correcto ejercicio y el acompañamiento a los ingenieros industriales en el desarrollo de su carrera. Ofrece además servicios de «alto valor añadido vinculados a la búsqueda y mejora de empleo, formación continua, reciclaje profesional, asesoramiento jurídico, laboral y fiscal o la organización de jornadas técnicas e informativas», enumera su presidente. El COIIBP también trabaja para reforzar la visibilidad social de la Ingeniería Industrial y acercar la profesión a estudiantes y jóvenes con especial interés por las disciplinas STEM.

Precisamente la captación y retención de talento se erige en uno de los grandes retos del sector. Los datos constatan la urgencia. Según el Observatorio de la Ingeniería de España, el país necesitará alrededor de 200.000 nuevos ingenieros en los próximos años para responder a las necesidades de la industria y de los nuevos sectores tecnológicos. El mismo informe, de gran actualidad pues se elaboraba entre noviembre de 2025 y enero de 2026 a partir de 1.400 entrevistas, refleja además el «buen momento» que atraviesa la profesión. Basta conocer que tres de cada cuatro ingenieros se declaran satisfechos con su situación laboral y el desempleo apenas alcanza el 3%, una cifra considerada residual, indicadores a todas luces muy positivos.

De vuelta a los elementos diferenciales del sector, la formación continua se perfila como otro de los pilares fundamentales del ejercicio profesional. «La rápida evolución tecnológica obliga a los ingenieros industriales a actualizar constantemente sus conocimientos en ámbitos en continuo avance como inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube, visualización de datos o internet de las cosas (IoT)», recuerda Sergio Simón. De hecho, estas tecnologías emergentes «están redefiniendo el funcionamiento de la industria y los perfiles profesionales que demandan las empresas». La ya citada capacidad para integrar conocimientos técnicos con competencias de gestión, análisis y digitalización se revela hoy en día como uno de los elementos más valorados en el mercado laboral.

Al respecto, desde el COIIBP subrayan que la Ingeniería Industrial «se adapta especialmente bien a ese nuevo contexto por su capacidad para abordar problemas complejos desde una visión global y multidisciplinar». Los ingenieros industriales participan actualmente en procesos vinculados a la automatización de fábricas, la optimización energética, la digitalización de procesos productivos, el desarrollo de infraestructuras inteligentes o la implantación de nuevas tecnologías en empresas y administraciones.

La internacionalización de la profesión es otro de los aspectos destacados. «Muchos ingenieros industriales españoles desarrollan actualmente su carrera en grandes multinacionales y compañías tecnológicas, donde el perfil técnico y la versatilidad cuentan con un elevado reconocimiento», señala como muestra el presidente del COIIBP.

Además, más de la mitad de los ingenieros trabajan en empresas de más de 250 empleados, lo que refleja el peso de la gran industria y de las corporaciones tecnológicas dentro del mercado laboral del sector. La organización profesional considera que este dato «demuestra la relevancia estratégica de la profesión dentro del actual proceso de transformación económica».

Al mismo tiempo, la entidad que representa al sector en Burgos y Palencia insiste en la importancia de impulsar el sector industrial como «motor económico y generador de empleo estable y de calidad». Se trata de «uno de los ámbitos con mayor capacidad para crear puestos de trabajo bien remunerados y con mejores condiciones para distintos niveles de cualificación».

El COIIBP mantiene además una intensa labor de divulgación para acercar la Ingeniería Industrial a la sociedad y mostrar su impacto directo en ámbitos cotidianos. En este sentido, consideran «fundamental reforzar la visibilidad social de la profesión para despertar nuevas vocaciones» técnicas y responder a las necesidades futuras. A ello se dirige, por ejemplo, la promoción de las disciplinas STEM entre estudiantes y jóvenes que la organización se ha marcado como propósito. El objetivo pasa por «impulsar nuevas incorporaciones a carreras técnicas y trasladar la importancia que tienen estos perfiles para el desarrollo económico y tecnológico del territorio».

Fruto de su conocimiento, la organización también mantiene una posición activa en cuestiones estratégicas. Entre las principales líneas de actuación del COIIBP figura también el apoyo a iniciativas en relación con la energía, la vivienda y la innovación industrial, siendo a juicio de Sergio Simón «prioritario» facilitar el acceso a una energía más fiable y competitiva, tanto para el ámbito doméstico como para el tejido empresarial e industrial. Precisamente, la Ingeniería Industrial desempeña un papel cada vez más relevante en materia de sostenibilidad y transición energética. La necesidad de avanzar hacia modelos productivos más eficientes y menos dependientes en este sentido convierte a estos profesionales en figuras clave para el diseño e implantación de soluciones tecnológicas orientadas a reducir consumos, optimizar procesos y minimizar emisiones.

En cuanto a la vivienda, el colegio apuesta especialmente por avanzar hacia modelos de construcción industrializada que permitan mejorar la disponibilidad de inmuebles y reducir costes mediante procesos más eficientes, sostenibles y tecnológicamente avanzados.

Desde el colegio recuerdan al conjunto de la sociedad que «detrás de muchos de los avances de los que hoy disfrutamos en distintos ámbitos» se encuentra el trabajo de ingenieros industriales. «Su capacidad para integrar innovación, tecnología y visión estratégica los convierte en profesionales fundamentales para afrontar los desafíos económicos y sociales de los próximos años», asevera su representante en la provincia.