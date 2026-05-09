«No tener ratios de enfermeras en residencias afectará a los centros de salud y habrá intrusismo»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Enfermería de Burgos aborda los retos de la profesión que cuenta, en la provincia, con más de 2.700 profesionales colegiados. Es reivindicativo, especialmente, con el cambio de normativa que la Junta de Castilla y León plantea para los profesionales que atienden la salud de los usuarios de centros sociosanitarios. «En el borrador del nuevo decreto es imprescindible la inclusión expresa de la enfermería como personal obligatorio en residencias con ratios individualizados en tres turnos», explica el presidente de la enfermería en Burgos, Raúl Soto.

No se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas y apunta las posibles consecuencias. «Esto podría repercutir en la Atención Primaria porque el modelo residencial que se quiere implantar toma la residencia como el hogar de los usuarios y, por tanto, la atención sanitaria, de ser necesaria, obliga al desplazamiento de la enfermera del centro de salud y favorecerá el intrusismo profesional», reflexiona. Remarca, además, que «la situación de muchos residentes, con altos grados de dependencia, plantea la necesidad de un seguimiento periódico del paciente por un mismo profesional».

En el colegio reivindican también la figura de la enfermera escolar como se plantea en otras comunidades autónomas como Madrid o Andalucía. «No es solo una enfermera que atiende a un niño con una determinada patología, es una enfermera que forma parte del equipo docente del colegio, que está para todos los niños en caso de incidente y que imparte formación sanitaria a toda la comunidad educativa», sostiene soto.

Se ha iniciado una recogida de firmas para trasladar una iniciativa legislativa popular en las Cortes regionales. En Burgos la hoja de firmas está disponible en la entidad colegial. Un ejemplo de que llevar a la enfermera al aula funciona es el programa ‘Héroes de FAST’ que da nociones a los niños en los colegios para identificar los síntomas de un ictus. Ya se han beneficiado de este programa 700 escolares en la provincia de Burgos y seguirán implementándolo en próximos cursos con las enfermeras que de manera voluntaria se prestan a este programa.

Se ha avanzado, aunque no se ha materializado, el reconocimiento de las enfermeras en la categoría profesional A1 con el nuevo Estatuto Marco que ha levantado a la profesión médica. Exigen más protocolos que amplíen la capacidad de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica para la enfermería o que la especialización se mantenga a la hora de dar el salto al plano laboral. A este respecto recuerda la necesidad de hacer frente a las jubilaciones. «Cada curso salen de la UBU 80 nuevas enfermeras, la administración tiene que ser capaz de mantenerlas aquí con puestos más atractivos que los del entorno», reconoce Soto.