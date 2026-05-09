«La IA sera una herramienta que puede ayudar, no sustituirá al arquitecto»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La construcción vuelve a vivir un buen momento. Tras la montaña rusa del periodo de la burbuja y el descenso descalabrado por la crisis inmobiliaria, ha llegado un momento de intensa actividad. La arquitectura, como el resto de profesiones, está en un proceso de transformación tecnológica donde la Inteligencia Artificial también está presente.

«La IA afecta a la profesión como a todos los ámbitos, pero no sustituirá al arquitecto es más como una herramienta que te puede ayudar pero a la que hay que saber preguntar y ver si la respuesta es correzca, es una ayuda per no puedes confiar plenamente», asegura el presidente del Colegio de Arquitectos de Burgos, Javier Achirica.

Es el nuevo contexto en un momento de bonanza para la profesión. Se mantienen y superan las inversiones de visado de la entidad. «Estamos en un momento en el que hay bastante trabajo para los arquitectos tanto en obra nueva, quizás las grandes promociones más restringidas a un tipo concreto de profesionales y estudios, pero está también la construcción en el resto de la provincia que está más repartido y la rehabilitación», remarca.

En la reforma el colegio recuerda la necesidad del mantenimiento periódico del edificio. «Es el bien que más nos cuesta pero no terminamos de ser conscientes de que es necesario un mantenimiento y para eso debe existir en cada edificio un arquitecto de cabecera igual que el médico o el mecánico, si hay una humedad, condensación, fisuras o se quiere hacer una obra, quien conoce el edificio ve claro lo que hay que hacer», remarca.

Una filosofía que trató de inculcar la puesta en marcha de la Inspección Técnica de Edificios, ITE. «Es una herramienta muy útil para el correcto mantenimiento de nuestras viviendas pero los usuarios son más reacios que, por ejemplo, con la ITV de los coches», lamenta. No hay cultura de mantenimiento y se ve como una obligación. Ya deberían haberse revisado las primeras, tras una primera ITE el inmueble debe pasar inspecciones cada diez años, pero se acumulan retrasos. «Desde el inicio de la administración electrónica se ha ralentizado un poco la toma de decisiones especialmente cuando ya no se comunica directamente a cada vecino, el Ayuntamiento tendría que hacer una revisión de la situación», aconseja.

Lamenta la «dificultad» para encontrar contratista que ejecute los proyectos y vaticina que «la falta de relevo a medio y largo plazo va a ser problemático». Sí hay reemplazo generacional entre los diseñadores. La entidad se mantiene entre los 310 y 320 colegiados, es obligatorio para ejercer, con lo que «los que dejan la actividad por edad se van cubriendo con las altas nuevas pero sí es cierto que desde el Código Técnico de la Edificación, los compañeros se jubilan más pronto», especifica.