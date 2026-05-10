«La integración plena del veterinario en Salud Pública es clave y esencial»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La profesión veterinaria se encuentra en un punto de inflexión donde «la teoría y la práctica no terminan de alinearse». Bajo esta premisa, Tomás Fisac, presidente del Colegio de Veterinarios de Burgos, ha puesto de manifiesto la brecha existente en el concepto de ‘One Health’ (Una Sola Salud). Aunque es un término aceptado globalmente, Fisac afirma que «sigue siendo un concepto más teórico que práctico».

Y es que, a pesar de la insistencia de los profesionales del sector, «la veterinaria suele percibirse como un mero apéndice de la medicina humana o un servicio limitado al bienestar animal, cuando en realidad es una disciplina global que afecta a todo el entorno sanitario».

Precisamente en este sentido, uno de los puntos más críticos señalados por Fisac es «la falta de impulso y compromiso por parte de las administraciones con la figura clave del veterinario en la Salud Pública». Y es que «a pesar de que la veterinaria quiere seguir avanzando hacia la especialización, en Salud Pública sigue sin integrarse la figura profesional».

El presidente del colegio burgalés lamenta que «la integración plena de la figura del veterinario en el sistema de Salud Pública sigue siendo una asignatura pendiente» y una reivindicación histórica del sector que denuncia un «reconocimiento limitado» a pesar de su «papel clave en la seguridad alimentaria y la prevención de enfermedades zoonóticas».

En este sentido, una demanda activa de la profesión veterinaria en España es el acceso de los profesionales a la formación sanitaria especializada en Salud Pública. Una cuestión que para Fisac es «clave y resulta esencial» y que debe cristalizarse en la creación del VIR (Veterinario Interno Residente), un «sistema de formación sanitaria especializada similar al MIR de los médicos».

Reducción del IVA

La contradicción entre la definición de la veterinaria y su tratamiento administrativo es otra de las grandes quejas del sector. Fisac recuerda que, «aunque somos una profesión sanitaria por ley, seguimos soportando un IVA del 21%, un tipo impositivo propio de servicios de lujo y no de salud».

Esta presión fiscal «no solo afecta a los profesionales, sino que repercute directamente en la economía de los propietarios de mascotas y en la calidad de los servicios». De ahí que la reducción del tipo sea una «demanda histórica» que, según el presidente, «sigue sin ser atendida por los gobiernos».

En el terreno epidemiológico, la preocupación se centra en la Peste Porcina Africana (PPA). Con focos detectados en jabalíes en Cataluña, Fisac advierte del «enorme impacto económico que supondría su salto al porcino doméstico». El problema reside, en gran medida, «en el exceso de fauna silvestre». El presidente señala que enfermedades como la dermatitis nodular o la propia PPA «demuestran que el animal salvaje es un foco constante de contagio para la ganadería y el ser humano si no existe un control poblacional efectivo».

EN CONSTANTE FORMACIÓN

Haciendo una radiografía de la profesión, Fisac recuerda que, desde hace unos años, refleja una tendencia clara a la feminización y «una inclinación creciente hacia la clínica de pequeños animales en detrimento de la ganadería».

El colegio burgalés cuenta actualmente con «unos 450 colegiados». Fisac destaca que, especialmente desde la pandemia, «la apuesta por la formación continua es total», con programas prácticamente semanales y «a la carta» para asegurar que «los veterinarios sigan siendo uno de los pilares más formados y actualizados del sistema sanitario español».