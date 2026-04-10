Bovinum 2026 abre sus puertas en Salamanca con más 220 animales “de excepcional valor genético”

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, inaugura la feria Bovinum 2026.David Arranz.

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La feria Bovinum 2026 abrió hoy sus puertas en el Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca, institución organizadora, con una exposición compuesta por más de 220 cabezas de ganado “de excepcional valor genético”. La cita, que evoluciona del anterior Salón del Vacuno hacia un formato “más ambicioso”, arranca consolidándose como “el gran escaparate del liderazgo provincial en el sector primario”.

Así lo expresó el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, quien inauguró este viernes el evento acompañado de los diputados de Salamaq, Santiago Castañeda, y de Agricultura, José Roque Madruga. El acto inaugural contó, además, con la presencia de destacados representantes de las asociaciones ganaderas UCHAE, Asociación Nacional de Limusín, Asociación Nacional de Charolés, Aberdeen-Angus, Blonde de Aquitania, Salers y la Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Charolesa de España.

Iglesias subrayó que la apertura de Bovinum 2026 supone “un paso adelante” en una cita “ya consolidada”. “Refleja lo que somos como provincia: un referente indiscutible en el sector del vacuno. Salamanca lidera el censo nacional con más de medio millón de cabezas de ganado, y hoy esta feria es el mejor ejemplo de ese peso estratégico", añadió.

Desde hoy y durante la jornada de mañana, 11 de abril, el Recinto Ferial de la Diputación alberga a un total de 221 animales, incluyendo, 104 ejemplares de raza Charolesa, 90 de raza Limusín, 14 de Blonde de Aquitania, diez ejemplares de raza Salers y tres de Angus.

El presidente destacó que, más allá de la exposición, la feria es una “herramienta viva” para el sector. "La calidad de los ejemplares que hoy vemos aquí convierte a Bovinum en una oportunidad excelente para que los ganaderos muestren el fruto de su trabajo y mejoren la competitividad de sus explotaciones", señaló.

A lo largo del día de hoy y mañana, el programa incluirá jornadas de promoción de la carne para poner en valor el producto final; encuentros técnicos entre profesionales del sector; concursos y subastas, que se presentan como el “plato fuerte” para la dinamización económica de la feria. “Con esta inauguración, la Diputación de Salamanca reafirma su compromiso firme con los ganaderos, apostando por un evento que combina la excelencia genética con el intercambio de conocimiento”, finalizó Iglesias.