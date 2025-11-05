Jordi Hereu pone a Ávila como ejemplo de atractivo a promocionar para el turista internacional

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aseguró que la política del Gobierno de España es “desconcentrar en toda la geografía española el turismo” y “diversificar el producto para poder compartir con el mundo productos de valor añadido, desestacionalizar a lo largo de todo el año y digitalizar la experiencia”. Es decir, “trabajar por la triple sostenibilidad del modelo turístico: social, ambiental y económico”.

Y precisamente en toda esta “estrategia” situó el ministro el potencial de Ávila porque “expresa el interés por el patrimonio histórico y cultural, el paisaje, la calidad urbana y la gastronomía”. Y, por tanto, “un conjunto de valores que queremos que el mundo descubra en las mil y una españas que hay”.

A este respecto, aseguró que “Ávila es el mejor ejemplo de aquello que queremos dar a conocer”, por lo que quiso expresar que “Ávila tiene un gran potencial de desarrollo” y tiene “lo que necesita el modelo turístico de España porque necesitamos desconcentrar”.

Jordi Hereu visitó Ávila para conocer de primera mano el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Una Muralla verde’, que supone una inversión de 2,7 millones, con una ejecución que ya se encuentra al 62 por ciento, a través de fondos europeos, como recoge Ical.

En su visita, destacó la importancia del crecimiento del turismo internacional en España, un país “líder” y en el que este año se superarán los 94 millones de visitantes del pasado año. Aún así, dejó claro, la intención no es tanto el número de turistas sino “superar el ingreso en la economía española que supone el turismo internacional”.

Para poner un ejemplo de lo que supone el turista internacional en la tierra abulense, informó de que, hasta el mes de septiembre, llegaron a Ávila un “15,5 por ciento más”, así que, teniendo en cuenta que “Ávila es muy conocida por los españoles” hay que “dar el paso” para que también la pueda visitar mucha “gente del mundo” y vez la “maravilla que representa”, convirtiéndose en el “futuro”. Es por ello que insistió que ellos estarán “para apoyar los proyectos de dirige y lidera el Ayuntamiento”, como es el caso de ‘Una Muralla verde”, con lo que supone de adecuar infraestructuras y paseos o “incorporar los principios de sostenibilidad y accesibilidad”.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, fue el encargado de dar a conocer al ministro de Industria y Turismo los datos del desarrollo de ‘Una Muralla Verde’, que representa “los valores con los que se está trabajando a nivel europeo, de Estado, de comunidades autónomas y en la ciudad de Ávila”. “Ávila es una ciudad verde, una Ciudad Patrimonio de la Humanidad que está abierta al mundo y que queremos que sea una ciudad mejor, más habitable para todos los abulenses, pero también para todos nuestro visitantes”, aseguró. Y es por ello que se están “fortaleciendo esos nichos que tenemos de mercado en los que podemos avanzar desde el punto de vista de la sostenibiidad, el deporte y la gastronomía” para complementar todo el patrimonio que tiene Ávila, con la bandera de la Muralla.

Durante la presentación del plan, explicó Sánchez Cabrera que el presupuesto para sus cuatro ejes es de 2,7 millones de euros, de los cuales ya están comprometidos 2,2, superando el 80 por ciento. Hasta el momento, el nivel de ejecución está en un 62 por ciento dentro de un proyecto que incluye actuaciones como la renaturalización y amabilización de las riberas de los ríos Chico y Adaja, descarbonización e infraestructura cicloturística, eficiencia energética en San Segundo y Ribera del Adaja, instalación de revestimiento con capacidad de absorción de óxidos nitrosos en la ruta de running, ruta con tótems y recursos digitales o marketing de producto, entre otras.

Entre los objetivos del plan está diversificar la oferta y apostar por la eficiencia energética y los servicios digitales y esto supone esa puesta en marcha de proyectos como los de las riberas en el Chico y el Adaja, con renaturalización de caminos, arreglo de infraestructuras, reforestación o mobiliario urbano. También zonas de astroturismo y avistamiento de aves, el centro de interpretación Tenerías-San Segundo con servicio al cicloturismo; el Club de Producto Turístico; servicios digitales con la APP turística y los tótems con información o la pista de running en la zona del Presoto.

Visita a Onyx

Por otra parte, el ministro también conoció la empresa Onyx durante su vista, cuyo trabajo puso como ejemplo como “un magnífico ejemplo de la innovación aplicada a la arquitectura y a la sostenibilidad”, con lo que “significa ser uno de los grandes referentes de aquellos que fabrican cristal para hacer posibles más proyectos en todo el mundo y a la vez siendo una fuente de energía fotovoltaica”.

Destacó esta empresa como “un magnífico ejemplo” de un proyecto “con más de 60 personas trabajando, con mucha innovación, con mucha capacidad de exportación de conocimiento” y con 500 proyectos en más de 65 países del mundo.