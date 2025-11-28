Mañueco reivindica la fortaleza del sector agroalimentario, "que sostiene 44.500 empleos" en la Comunidad

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto al resto de las autoridades, durante su visita a Moralejo Selección.JCYL

Publicado por Europa Press Zamora Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado la fortaleza del sector agroalimentario, "que sostiene 44.500 empleos" en la Comunidad y que factura 16.000 millones, lo que sitúa a Castilla y León entre las "tres regiones de España más potentes" dentro de este ámbito.

Mañueco ha realizado estas declaraciones durante su visita a las instalaciones de la empresa Moralejo Selección, donde ha subrayado el respaldo del Ejecutivo autonómico a la modernización de las empresas de la industria agroalimentaria.

Desde esa lógica, la Junta ha resuelto este viernes una convocatoria de ayudas por un importe de 70 millones, con los que se van a financiar 27 proyectos, que generan una inversión de 221,5 millones. En la provincia de Zamora, cuatro proyectos reciben de la Junta 10,4 millones de euros, que movilizan en conjunto 26,3 millones de inversión.

Entre ellos, a Moralejo Selección se destinan 1,45 millones con el fin de mejorar su maquinaria e instalaciones ubicadas en los municipios de Arcenillas y Coreses.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha destacado que el Gobierno autonómico continúa impulsando su Plan de Agroindustria, dentro del que se han creado "nuevas ayudas a la exportación y a la promoción internacional de empresas del sector", a la vez que "sigue potenciando" la marca Tierra de Sabor, con "iniciativas novedosas" como el patrocinio de la Selección Española de Fútbol.

Asimismo, Mañueco ha aseverado que la Junta "defiende y apoya" los productos con los que trabaja la industria agroalimentaria de la Comunidad, como es el caso de la carne de ovino, de la que Castilla y León es "la primera productora de España, al igual que en producción de lechazo y de leche de ovino, con un especial protagonismo de Zamora".

PLANES DE APOYO

El Gobierno autonómico ha puesto en marcha dos planes de apoyo al ovino y a la ganadería extensiva que incluyen ayudas para la incorporación de jóvenes; mejoras tecnológicas, como la mecanización del ordeño; y el impulso a la comercialización de estos sectores estratégicos para la comunidad, ha continuado.

Precisamente en Zamora, además del apoyo a la carne del ovino y el impulso de diferentes proyectos como Fromago, Ovinnova y Ovigen, "la Junta está cumpliendo con su compromiso de seguir generando oportunidades, empleo y transformación social en la provincia", según Mañueco, que ha puesto como ejemplo os planes industriales de Tierra de Campos y La Raya; el impulso a los polígonos de Monfarracinos y Benavente y el Parque Tecnológico de La Aldehuela; o la consolidación de grandes ferias como Fitecu y Fromago.