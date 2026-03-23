Renault y sindicatos volverán a negociar este martes tras planteamiento de nuevos modelos y avances pero "insuficientes"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Renault y los sindicatos volverán a sentarse este martes, 24 de marzo, en la mesa de negociación del convenio colectivo después de la reunión del pasado jueves en la que la empresa aceptó vincular la subida salarial al IPC cada año junto a avances en empleo y jornada y planteó un plan con tres modelos nuevos para Palencia, dos 'multienergía' y uno híbrido, y dos para Valladolid, que mantendría modelos híbridos.

Ambas partes retomarán la negociación mañana en la que será la sexta reunión para abordar el nuevo convenio colectivo, junto a la de constitución de la comisión negociadora, y después de que el pasado jueves el propio presidente de Renault Group España, Josep María Recasens, presentase las grandes líneas del 'Plan Estratégico futuREady' y los posibles productos que podrían llegar a las fábricas españolas.

Recasens condicionó ese plan a la firma de un "acuerdo equilibrado" que ayude a mejorar la competitividad de las plantas españoles, que mantenga costes "y ponga herramientas para bajar el absentismo y mejorar la flexibilidad existente".

Además, en la reunión del jueves la Dirección de Renault incidió en la importancia de cerrar la negociación del nuevo convenio colectivo "cuanto antes" con el objetivo de poder optar a la adjudicación de los nuevos productos.

Durante la reunión se abordaron también los bloques de salario, en el que la empresa presentó un nuevo modelo de prima colectiva unida a la reducción del absentismo; de jornada, donde insistió en la necesidad de aumentar la flexibilidad en el establecimiento de las vacaciones, y de empleo, para el que abogó por introducir contratos fijos discontinuos, por la obligatoriedad del turno fijo de tarde y por la reducción de los porcentajes de excedencias y de los turnos fijos por conciliación.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO valoraron el "ambicioso" Plan Industrial para las plantas españolas pero consideraron "insuficiente" la propuesta de ligar la subida salarial al IPC durante la vigencia de convenio por lo que subrayaron la necesidad de incluir la cláusula de revisión al alza.

UGT destacó el "esfuerzo y la pelea" de la Dirección española en Francia para conseguir los cinco coches para las factorías españolas y recordó la importancia de la prórroga de convenio para poder posicionar a las plantas frente al grupo, ya que hace un año "no había proyectos".

En un comunicado recogido por Europa Press UGT aclaró que "no es más que la primera parte de lo que merecen los trabajadores españoles" por lo que reclamó mejoras laborales, económicas y sociales. UGT rechazó las ETT, el turno fijo de tarde obligatorio, la reducción del porcentaje de excedencia y la limitación de turnos fijos por conciliación.

"AVANCES INSUFICIENTES"

Por su parte, el secretario general del Intercentros por CCOO, Sergio García, reconoció avances en diferentes puntos y mostró la predisposición "de ir negociando y sobre todo ver qué podemos avanzar por ambas partes".

En el caso de CGT consideró que la negociación sigue "estancada" y "sin ningún beneficio para la plantilla" y tachó de "claramente insuficiente" el acuerdo de la empresa de ligar el salario a la subida del IPC durante la duración del convenio y de retirar de su plataforma las reducciones del 15 por ciento de los pluses festivos, nocturno y turnicidad.

CGT se comprometió a "estudiar con calma" los nuevos condicionantes para calcular la Prima Resultados y vio "totalmente inaceptable" la propuesta de convertir la Prima de Contribución Individual en una prima colectiva, sin garantizar una cuantía mínima, por considerar que puede llevar a "discrepancias y enfrentamientos entre compañeros".

Por último, vio a la Dirección de Renault "obcecada" en la eliminación de los periodos generales de disfrute de vacaciones, "dejando 18 días preferentemente en verano, tres en Navidad y cuatro volanderos".