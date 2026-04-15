Mañueco destaca el “potencial” del sector tecnológico de Castilla y León que genera el 6% del empleo y “permite retener talento”

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, inaugura la cumbre ''Salamanca Tech Summit 2026''.David Arranz

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El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy el “potencial” que tiene el sector tecnológico de Castilla y León, que genera cerca del seis por ciento del empleo total y permite “retener talento”. En este sentido, apuntó que el objetivo es seguir creciendo para agregar 2.000 puestos de trabajo anuales en este ámbito, afianzando a la Comunidad como “tierra de empleo especializado y de calidad”.

Así lo afirmó el mandatario autonómico en declaraciones recogidas por Ical durante su discurro en el acto inaugural de la tercera edición de Salamanca Tech Summit, donde incidió en la “apuesta decidida” del Ejecutivo autonómico por convertir a la Comunidad en un “polo tecnológico de referencia en el suroeste de Europa”, impulsando la innovación y el talento como “pilares clave” para el crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo. En definitiva, “una tierra de oportunidades para jóvenes formados en profesiones STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”.

Además, Fernández Mañueco destacó que, entre 2018 y 2025, Castilla y León fue la primera comunidad autónoma española en progreso en el Índice Regional de Innovación Europea y la primera en gasto empresarial en innovación sobre la cifra de negocios, según el INE. Además, se sitúa dentro del top cinco en gasto interno en investigación y desarrollo sobre el PIB.

En este contexto, y con el compromiso de “seguir impulsando la competitividad de la Comunidad, retener y atraer talento joven, y crear más empleo de calidad para generar actividad económica”, Fernández Mañueco apuntó que el Gobierno autonómico contempla incrementar un 15 por ciento las inversiones en programas de innovación y tecnología en todos los sectores económicos y en los servicios públicos.

El presidente en funciones incidió, además, en la necesidad de seguir favoreciendo la llegada de empresas que impulsen proyectos de futuro en “sectores estratégicos con gran potencial en Castilla y León”. En este sentido, indicó que la colaboración entre administración y sector privado es “clave” para “convertir las oportunidades en proyectos reales”.

Polo de referencia

En esta línea, recordó el “compromiso conjunto” del Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca para desarrollar un nuevo distrito tecnológico empresarial en la capital del Tormes, concebido como “un amplio espacio urbano con instalaciones punteras” para albergar iniciativas vinculadas a la ciencia, la investigación y la tecnología, y configurado como “un ecosistema de innovación, emprendimiento y generación de empleo que contribuya a la retención y atracción de talento”.

Esta iniciativa está enmarcada en una estrategia más amplia iniciada hace cuatro años mediante un protocolo de colaboración entre las tres instituciones, que se ha ido ampliando con nuevos proyectos como la incubadora Abioinnova, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro Tormes Plus o el Puerto Seco de Salamanca, con su plataforma logística intermodal, entre otros.

Asimismo, Fernández Mañueco recordó que Castilla y León “cuenta con el mejor sistema educativo de España y uno de los diez mejores del mundo”, es también “la segunda comunidad con mayor capacidad para atraer estudiantes de grado a nivel nacional, la tercera en estudiantes de máster, y la tercera en retención de talento, según la Fundación Cotec”.

Finalmente, el presidente de la Junta se mostró dispuesto a colaborar con el resto de actores para continuar en este progreso. “Extiendo la mano a todos los participantes en esta cumbre para caminar por esta senda que me parece fundamental. La apuesta por el ámbito de la innovación y al tecnología empezó aquí. Lo fuimos, los somos y lo queremos seguir siendo en el futuro. Cuento con todos y podéis contar con la mano amiga del Gobierno de Castilla y León.