Las Cámaras de Comercio de Burgos, Briviesca y Miranda de Ebro no celebrarán elecciones al coincidir candidaturas y plazas

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Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, Briviesca y Miranda de Ebro no celebrarán votaciones en el actual proceso electoral después de que la Junta Electoral provincial proclamara electas las 56 candidaturas presentadas, al coincidir el número de aspirantes con los puestos a cubrir en los respectivos plenos.

La Junta Electoral se reunió en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para examinar las candidaturas registradas tras el cierre del plazo de presentación el pasado jueves. En el caso de la Cámara de Burgos, se validaron las 36 candidaturas presentadas en los distintos grupos y categorías electorales, mientras que en Briviesca y Miranda de Ebro se revisaron y aprobaron las 20 candidaturas registradas.

De acuerdo con el artículo 17.2 del Decreto 12/2015, que regula la composición de los órganos de gobierno de las cámaras de comercio de Castilla y León y el procedimiento electoral, la proclamación equivale directamente a la elección cuando el número de candidatos coincide con el de vacantes existentes.

Los candidatos electos deberán tomar posesión de sus cargos en el plazo de tres días desde su proclamación mediante un escrito de aceptación remitido a la Secretaría General de la cámara correspondiente, según establece el artículo 27 del citado decreto.

El proceso electoral concluirá con la constitución de los nuevos plenos y la elección de presidentes y comités ejecutivos, cuya fecha fijará la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León.

Entre las candidaturas proclamadas en la Cámara de Burgos figuran empresas y entidades como Bridgestone Hispania Manufacturing, Nicolás Correa, Kronospan, El Corte Inglés, Grupo Antolín Ingeniería, Michelin España Portugal, Campofrío Food Group, Ibercaja Banco o Fundación Círculo Católico, entre otras.

En Briviesca resultaron proclamadas empresas como Granjas Sagredo, Productos Lácteos Ovejero o Abonos y Semillas, mientras que en Miranda de Ebro figuran, entre otras, Doherco Miranda, Bocca Miranda o Miranda Metalic Construction.