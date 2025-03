Muerte por asfixia: la principal hipótesis del asesinato machista de Andrea Bejarano

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional continúa investigando el asesinato de Andrea Bejarano, la mujer de 34 años cuyo cadáver ha sido localizado en la madrugada de este miércoles en Salinillas de Bureba tras ser vista por última vez en Burgos el pasado 16 de marzo. Tras la detención de Jaime V. (43), pareja de la víctima con la que tenía un hijo en común de siete años, fuentes consultadas por este periódico apuntan que el presunto homicida acabó con su vida asfixiándola.

A falta de que se confirme oficialmente por el forense, todos los indicios apuntan en esa dirección después de que los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación localizasen el cuerpo sin vida de Andrea tras la confesión del crimen por parte de Jaime V.

Fue el homicida confeso quien denunció la desaparición de Andrea en la Comisaría Provincial. Sin embargo, acabó derrumbándose durante el interrogatorio al que le sometió la Policía Judicial, que habitualmente «utiliza la psicología de la mejor de las maneras para llegar a esclarecer hechos imposibles de esclarecer si no hubiese tanta profesionalidad detrás».

Según precisa el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, el crimen se cometió en el domicilio que ambos compartían en la capital burgalesa. Se desconoce es si el hijo de ambos presenció lo ocurrido, pero sí se ha podido acreditar que el cuerpo se encontraba en un lugar «muy bien oculto» cerca de Salinillas, localidad que la pareja había visitado con anterioridad y con la que tenían «vínculos emocionales».

Después de que Jaime V. acudiese a Comisaría, los investigadores no tardaron en sospechar de su posible implicación. Su declaración no terminó de convencer a los agentes, quienes constataron que «aquello no iba por buen camino». Finalmente, éste confesó el crimen pasada la medianoche y condujo a los agentes hasta el lugar donde dejó el cadáver de Andrea. Fue en torno a las 3 de la madrugada cuando se confirmó la muerte de la joven.

En estos momentos, el asesino confeso permanece en dependencias judiciales investigado como presunto autor de un delito de homicidio. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, «no existían en los registros antecedentes de violencia de género entre ambos». Además, el detenido tampoco estaba fichado por la Policía.

De la Fuente también ha confirmado que el asesino confeso trabajaba en el Ejército, concretamente en la base militar de Castrillo del Val. La víctima, por su parte, era técnica de laboratorio en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Ambos de origen colombiano -él de Zarzal y ella de Cali-, poseían nacionalidad española.

Ahora, Jaime V. pasará a disposición judicial «dentro de los plazos legales previstos». No obstante, este diario ha podido saber que, como pronto, declarará ante el juez a partir de mañana.