Adiós al mítico Bar Moral y sus legendarios tigres reforzados

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una larga trayectoria de 56 años de cara al público ha forjado la entrañable imagen del Bar Moral, un icono de la hostelería del barrio burgalés de Gamonal desde que abrió sus puertas en 1970. Generaciones enteras de vecinos de la calle Vitoria y sus alrededores han degustado sus cafés, sus pinchos de vinagreta, sus tortillas y, cómo no, sus míticos tigres reforzados. Miles de trabajadores han desayunado en su larga barra a primerísima hora de la mañana antes de acudir a sus respectivos puestos de trabajo.

Un barrio entero ha desfilado por este legendario bar en la esquina de la calle Vitoria con la calle Centro, donde a la mayoría se les conoce por su nombre. Familias enteras, de abuelos a nietos, que no perdonaban el 'refor' de los domingos han convertido a este establecimiento en uno de los más populares y queridos de Gamonal.

Un pionero en dar desayunos a partir de las cinco de la mañana para los trabajadores que acudían a sus empleos en los polígonos. Una labor que arrancó en los años 70 del siglo pasado y que el Bar Moral ha mantenido a lo largo de toda su trayectoria, siempre en manos de la misma familia desde que en 1970 tomó el traspaso del fundador del local, cuyo apellido dio nombre al bar y nunca se cambió.

Hoy casi nadie en Gamonal ignora dónde está el Bar Moral y cuál es su especialidad: 'el refor'.

Un par de 'refor', tigres de mejillón reforzados con calamares. La tapa estrella del Bar Moral.ECB

Adiós al Bar Moral, un clásico de los desayunos, los vermús y los tigres reforzados

Sin embargo, este largo camino junto a la clientela de Gamonal, la de toda la vida y la de los nuevos vecinos, llega a su fin este mes de marzo. La actual gerente del local pone punto final a este periplo, por lo que Gamonal perderá a uno de sus referentes en la hostelería de barrio, un bar de los de toda la vida en un entorno en el que han ido desapareciendo los negocios populares que dieron vida a este tramo de la calle Vitoria, cercano al pueblo antiguo, y que han sido sustituidos por bazares, fruterías y locutorios.

El Bar Moral cerrará el 31 de marzo tras 56 años de historia en GamonalSANTI OTERO

La noticia ha llegado a sus clientes en forma de carta de despedida por parte de la gerencia del Bar Moral, que anuncia que el día 30 de marzo "cerrará sus puertas definitivamente". "La vida a veces golpea y hay que afrontarla como viene", explican.

El Moral dice adiós, no sin antes "dar las gracias a todos y cada uno de nuestros clientes por el apoyo recibido durante todos estos años", en la convicción de que "sin vosotros, esto no habría funcionado nunca".

Burgos 50 años de hostelería de barrio El Correo de Burgos | El Mundo

De igual manera, la gerencia del Bar Moral ha querido agradecer en este momento de despedida a sus trabajadores por "los años compartidos con nosotros", puesto que "siempre han sido una parte fundamental de la historia de este bar".

Un adiós con sabor a historia de Gamonal

"Con todo nuestro cariño, nos despedimos, pero estamos seguros de que volveremos a encontrarnos", rematan el anuncio de su adiós, que deja a Gamonal huérfano de una parte de su historia en el rincón más añejo del barrio, en el que cientos de familias nacieron, crecieron y forjaron su futuro acudiendo puntuales a su cita dominical en el Bar Moral y cada mañana a tomar su café. Un adiós que entristece a muchos vecinos.

Mariano García, su mujer Clarita y su hija Clara María, en el bar que fue el origen de la empresa familiar, muy cambiado respecto al año 1970 en que abrió.I. L. M.

Sin embargo, la buena noticia está en que los miles de clientes que algún día disfrutaron de las especialidades del Bar Moral aún están a tiempo de despedirse y disfrutar, una vez más, de los 'refor', sus cafés y el resto de la carta. Desde primera hora de la mañana y, en especial, en los vermús del fin de semana, el Bar Moral seguirá haciendo disfrutar a su clientela el tiempo que aún le queda. Aún quedan días en los que Gamonal sabrá que es domingo porque, desde lejos, se aprecia el aroma de los calamares del Bar Moral.