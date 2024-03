Ruth Arnaiz protagonizará la Bajada del Ángel en Aranda el Domingo de Resurrección

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Si el Domingo de Resurrección es un día especial para todos los que viven la Fe, para Ruth Arnaiz García va a ser una mañana inolvidable. Por primera y única vez en su vida representará la Bajada del Ángel de su ciudad, Aranda de Duero. “Está super emocionada”, asegura su madre, Noelia.

A sus seis años Ruth lo tenía claro desde que era muy pequeña. Y es que, no hay nada que guste más a una niña que seguir los pasos de la hermana mayor.

“Irene que ahora tiene 10 años fue el último ‘ángel’ antes de la pandemia y la verdad es que le encantó la experiencia”, recuerda Noelia con emoción.

Irene tuvo además la suerte de escenificar el encuentro entre la Virgen y su Hijo resucitado en dos ocasiones, una en la Bajada del Ángel tradicional del domingo de Pascua, y de forma excepcional en el encuentro que organizaron las Cofradías ese mismo año. “Un día estaba nublado y en el otro salió el sol. Hubo para todo”, ríe.

Pero la verdad es que no es fácil. No solo tiene que subirse a una altura de 8 metros y meterse en un huevo que luego se abrirá para que vuele, moviendo las manos y los pies como símbolo de alegría. También tiene que soltar dos palomas vivas, que en los ensayos se limitan a dos muñecos. “A Irene le dio un poco de impresión pero Ruth dice que no tiene miedo y la verdad es que es muy valiente y le gustan mucho los animales”.

Ruth estudia en el colegio Simón de Colonia y lleva ensayando con la Cofradía desde que su hermana fue ‘ángel’. “Hace dos ensayos cada año y luego ya el ensayo general, un día antes”.

La madre no esconde su felicidad. “Como arandina de toda la vida, que tus dos hijas vivan esta experiencia es un lujo que nos emociona a todos. Yo lo he vivido desde pequeña, venía aquí con mis padres, Ramón Ángel y Pilar, y ahora vengo con ellas y con mi marido, Jorge. Es muy bonito”, reconoce.

Ruth y su hermana Irene, que hizo de Ángel en 2019.L. V.

Por tradición familiar, Noelia era de la Cofradía de la Oración del Huerto de los Olivos, porque su abuelo fue uno de los fundadores, pero desde que nació su hija mayor también pertenece a la Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y Virgen de las Candelas, que es la encargada de organizar la Bajada del Ángel. “Cuando apunté a Irene solo había un niño en la lista, por lo que solo esperó un año, pero ahora hay lista de espera y según me han dicho, hay tres niños ya en reserva para el año que viene, y otros 3 para el siguiente”, recuerda.

Su implicación en la Semana Santa es total. “Mi hermana Mónica ha fundado la Cofradía de la Hermandad de la Resurrección de Cristo y también nos hemos hecho cofrades”.

Pero este Domingo de Resurrección es el día de Ruth y toda la familia estará con ella apoyándola y acompañándola en una jornada tan especial. “Ruth es una niña super alegre, se preocupa muchísimo por los demás y es bastante trabajadora: le encanta leer, jugar y pintar. Estamos todos felices”.

Y así empieza la cuenta atrás de uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa arandina. La Bajada del Ángel se celebra únicamente en otras cuatro ciudades de España: Peñafiel (Valladolid), Tudela (Navarra), Ariza (Zaragoza) y Muros (La Coruña). El acontecimiento comienza a las 11.00 horas, a los pies de la maravillosa Iglesia de Santa María.

La Virgen aparece cubierta con un manto negro, en señal de luto por la muerte de su Hijo. La ceremonia es breve pero intensa y su rica simbología no permite perder detalle. El Cofrade que porta el Pendón, se dirige hacia la imagen de Cristo Resucitado, realizando tres genuflexiones que representan las tres caídas del Señor en su camino al Calvario, mientras que la Virgen es desplazada al centro de la plaza donde a 8 metros pende el ángel anunciador de la buena nueva.

El murmullo entonces aumenta y la excitación se contagia. El globo en el que permanece el ángel empieza a deslizarse por la maroma durante 10 metros y cuando se encuentra encima de la Virgen, se abre en dos. El ángel revolotea como símbolo de júbilo mientras suelta dos palomas de paz.

La pequeña desciende hasta la Virgen y con la mano derecha retira el velo para que contemple a su Hijo Resucitado. Todos los que lo ven coinciden: es un momento mágico.

Bajada del Ángel en los años 50 del siglo XX en Aranda.

Una Cofradía especial

La Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y Virgen de las Candelas es la más longeva de Aranda de Duero. De hecho, hay indicios que la vinculan en tiempos del Cid. Entre sus hitos se le atribuye la construcción de la capilla de la Misericordia de la Iglesia de Santa María, en el siglo XVI, pero su época de mayor esplendor llegó curiosamente en la época de la peste porque era la encargada de enterrar a los fallecidos, y como en esa oscura etapa fallecían familias enteras, muchas herencias terminaron en la Cofradía. Su importancia llegó a tal punto que el Día de las Candelas fue fiesta municipal.

Saca a su Virgen dos veces al año: el 2 de febrero con la celebración de Las Candelas, cuando la Virgen porta al Niño con la vela encendida, y luego en Semana Santa, cuando la Virgen, ya de luto, aguarda a que el angelito le quite el velo para que pueda ver a su Hijo resucitado.

Pero, ¿Qué requisitos debe cumplir el ‘ángel’ de la Bajada? Según explican en la Cofradía, el niño o niña debe tener entre 3 y 6 años y no tener miedo a las alturas. Si hay varios aspirantes, eligen los dos mayordomos que la Cofradía escoge cada año.