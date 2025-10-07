El nuevo Dacia Bigster llega a Burgos con el Grupo de Santiago

Tuvimos la fortuna de probarlo en su momento, pero el Grupo de Santiago, la semana pasada, tuvo la amabilidad de invitarnos a su presentación oficial para el gran público, entre los que se encontraban comerciales, amigos, clientes y prensa (bueno, creo que era el único, porque fui por la tarde y el resto iría por la mañana).

Se nota que Dacia ya no es una marca tan 'low cost' a juzgar por las presentaciones que hacen, en este caso, de su ariete en la gama.

Me explico, sigue siendo 'low cost' en comparación con sus rivales directos que son bastante más caros, aunque he de decir que después de probarlo destaco su practicidad y su espacio, pero, obviamente no destaco ni sus acabados ni su dinamismo.

No sé si es por la economía general (que yo creo que sí), pero el Dacia Sandero ha sido el coche más vendido de entre todos. Pero hoy hablaremos de su "hermano" más grande de toda la gama, el Dacia Bigster.

Por la mañana estuvo el director de Dacia, pero se tuvo que marchar a Francia y por la tarde gozamos de la presencia de José Luís Alemán, Director de negocio de Dacia España, además del CEO de Dacia en nuestra localidad que es Fernando de Santiago, que nos impartieron una charla y nos comentaron las virtudes de esta nueva montura, no sin antes, hacer un recorrido por la historia de la marca en nuestro país.

Obviamente, el nuevo Bigster tiene muchas virtudes que ya escudriñamos en nuestra prueba y hay una sorpresa que llegará el próximo año que es el Dacia Bigster con GLP e híbrido eléctrico de 150 cv que no existe actualmente en la gama. Por supuesto, según el acabado escogido tendremos más equipo de serie o menos, pero es indudable que el nuevo Dacia Bigster, tenga o no más o menos equipo de serie, es un vehículo práctico en todas sus variables, ya que la carrocería es igual en todos.

Con el nuevo Bigster también vimos una tienda de campaña (impermeable) que se acopla a la carrocería del coche y gracias a un sistema fácil que abate los asientos traseros, podemos acoplar un colchón para dos personas, que tiene un cajón debajo para dejar diferentes enseres. Esa tienda de campaña y ese colchón es para momentos de "emergencia" y de uso esporádico, fomentando la practicidad del conjunto.

Por supuesto, los más aventureros y a los que les guste el tema camper puro y "duro", no les vale para mucho, pero para un momento determinado, creo que es una cosa que los usuarios agradecerán.

Afuera del recinto teníamos una caravana con una especie de oficina móvil que servía para apuntarse a una lista para hacer un test drive del Bigster con expertos del producto. Dentro teníamos un expositor con diferentes atrezos y productos de marketing de Dacia.

Para finalizar y agasajar a los presentes, disfrutamos de un catering espectacular mientras debatíamos y compartíamos diferentes opiniones y certezas con los aficionados.

Muchas gracias a Dacia España y a Grupo de Santiago por invitarnos a esta presentación.