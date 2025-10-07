Grupo Julián Automotive celebra 30 años de la venta de su primer Kia en Burgos

Julián Alonso con los responsables de KIA España, a las puertas del concesionario de la marca en Burgos.TOMAS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Treinta años después de la venta de su primer vehículo Kia en Burgos, Grupo Julián Automotive ha conmemorado el aniversario de la mano de la marca coreana, con un acto en el concesionario burgalés en el que se reconoció la trayectoria de Import Móvil Julián, convertido en referente del sector en Castilla y León y durante «muchos años» uno de los mayores de Europa.

El evento reunió a clientes y amigos con responsables de la compañía, empleados, representantes institucionales y directivos de Kia España, que entregaron a Julián Alonso, presidente de Grupo Julián Automotive, una placa conmemorativa.

Como gesto especial, se proyectó un saludo del tenista Rafa Nadal felicitando a la empresa «por su treinta aniversario y el gran trabajo que están haciendo». En un concurrido acto al que no faltó la plantilla del Club Baloncesto Tizona, el aniversario reunió a cerca de 400 personas.

El director comercial de Kia en Burgos actuó de presentador de la gala y aportó el dato de que actualmente, uno de cada diez compradores de coches en Burgos elige un Kia y recordó que el concesionario cuenta con una plantilla de 30 trabajadores. Julián Alonso repasó el camino recorrido desde aquel primer coche vendido hace tres décadas.

«Es un momento muy bonito», afirmó, agradeciendo el apoyo de Kia España, la confianza de los clientes, el esfuerzo de los trabajadores y el respaldo de su familia. Recordó los «viajes constantes» y las «jornadas interminables» de los inicios, y subrayó que espera «muchos años de éxitos con uno de los grupos más fuertes mundiales con todas las tecnologías, que eso es garantía de futuro».

La alcaldesa de Villagonzalo Pedernales, Puri Ortega, destacó el arraigo empresarial en el polígono. «Son 30 años de inversión. Han arraigado. Futuro con empresas y trabajadores en este polígono», señaló, antes de dar paso a un aplauso simbólico para padre e hijo.

Por parte de Kia España, Emilio Herrera, presidente de la compañía, recordó que «30 años significa empezar con la marca. Se necesitaba mucha valentía para apostar por una marca desconocida entonces que nada tiene que ver con la tecnología premium actual». Subrayó que «el éxito de Kia en España lo hacen los concesionarios como Julián sacrificándose por la venta y la posventa» y aseguró sentirse «muy orgulloso de tener un concesionario como este que ha sido mucho tiempo uno de los más grandes de Europa».

El gerente de Import Móvil Julián, Guillermo Díaz, definió la clave de este recorrido: «Un soñador y emprendedor incansable como Julián y Kia y su innovación son las claves de este éxito», recalcó, agradeciendo además la labor de todo el equipo de trabajadores.