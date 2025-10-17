Así presentó Ureta Motor en Burgos la nueva generación del Mercedes-Benz CLA

El momento en que se presentó el nuevo Mercedes-Benz CLA.J. G. L.



Ureta Motor reunió a clientes e invitados en Burgos, en sus instalaciones de la Carretera de Logroño km 110, para la presentación del nuevo Mercedes-Benz CLA. Tras el lanzamiento del nuevo modelo de la marca alemana, en Burgos se pudo conocer de cerca la nueva generación de este vehículo, concebido como una evolución en diseño, tecnología y rendimiento.

Durante la jornada, los asistentes descubrieron las innovaciones que incorpora el CLA en conectividad, eficiencia y seguridad avanzada, tres ámbitos que concentran el desarrollo más reciente de Mercedes-Benz.

El equipo de expertos de Ureta Motor ofreció información detallada sobre las características del vehículo y atendió personalmente las consultas de los asistentes.