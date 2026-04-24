El Correo de Burgos

El gigante chino del automóvil GAC entra en España de la mano del grupo burgalés Invicta

Julián Alonso escenifica en Guangzhou la firma del acuerdo que convierte a Invicta en socio de la marca china para el mercado nacional. Los modelos de GAC se diseñan en Italia y se construyen en Austria, utilizando la tecnología eléctrica de su matriz china como corazón del proyecto

Julián Alonso durante la firma del acuerdo

Julián Alonso durante la firma del acuerdoecb

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

El grupo burgalés Invicta será el importador y distribuidor en España de la marca china GAC, un acuerdo que sitúa a una firma nacida en el entorno empresarial de Burgos en la puerta de entrada al mercado nacional de uno de los mayores fabricantes asiáticos del automóvil.

Julián Alonso escenificó esta semana en China la firma del acuerdo, en una operación que abre una nueva etapa para Invicta y refuerza el salto de un grupo con fuerte implantación en Burgos a una dimensión de alcance estatal. La alianza se ha presentado en el marco de la conferencia internacional de socios de GAC de 2026 celebrada en Guangzhou, donde la marca china ha reunido a representantes de su red exterior.

La operación es trascendental para Invicta, que forma parte del mismo grupo empresarial que GJ Automotive, ambos liderados por Julián Alonso, uno de los nombres más reconocibles del sector del automóvil en Burgos y uno de los más activos en España en el desembarco de las marcas chinas en la última década. Desde esa base burgalesa, el grupo ha ido ampliando en los últimos años su presencia en el negocio de la automoción con distintas marcas y líneas de actividad, entre ellas la propia Invicta, vinculada a su apuesta por la movilidad eléctrica.

Socio de referencia para el desembarco de GAC en España

El acuerdo recién rubricado en Guanzhou convierte ahora a Invicta en socio de referencia para el desembarco de GAC en España. La marca china prepara así su implantación en un mercado en el que quiere ganar presencia con una red comercial ya desplegada y con experiencia en la gestión de firmas asiáticas y que cuenta con una estructura suficiente para sostener la distribución y la posventa para los futuros clientes. Una vez escenificada la firma del acuerdo, la previsión pasa por lanzar varios modelos a lo largo de 2026, con la gama del modelo compacto Aion como uno de los ejes de esa ofensiva.
​En su valoración del acuerdo, Julián Alonso presentó la firma como un punto de inflexión en su trayectoria profesional y empresarial. El empresario aseguró que ha sido "el momento más importante en mi vida profesional” y sostuvo que este contrato “elevará a Grupo Invicta a otra dimensión empresarial”. En ese mismo mensaje, vincula el resultado a años de trabajo, de viajes a China y de análisis continuado de su industria automovilística.
​Alonso subraya además la responsabilidad que asume a partir de ahora con una marca que busca crecer en Europa y confía en que España se convierta en uno de sus principales mercados. En esa lectura, el acuerdo proyecta a Invicta más allá de su evolución como marca propia y la coloca en el centro de una operación de dimensión nacional, con Burgos como uno de los puntos de apoyo de ese crecimiento.

Aion UT, la apuesta de la marca por un compacto moderno y asequible

Ese planteamiento tiene ya una traducción concreta en vehículos llamados a llegar a España, como el Aion UT, un compacto presentado recientemente en Milán y concebido para combinar un formato urbano con un interior amplio y una imagen más próxima a los estándares visuales de las marcas europeas. A esa fase de diseño se suma después la fabricación en la planta de Magna Steyr, en Graz (Austria), donde GAC ensambla algunos de sus modelos clave para Europa, entre ellos el Aion V y el propio Aion UT.

Un serio competidor en el segmento compacto

El Aion UT, presentado en Milán hace apenas diez días, es el mejor ejemplo de esta filosofía: un compacto diseñado para maximizar la habitabilidad —con un espacio interior de sedán en un cuerpo de utilitario— manteniendo una estética refinada que busca competir visualmente con marcas como Volkswagen o MG.

Diseño y fabricación europeos y corazón chino

La elección de Austria no es menor, ya que además de permitir a la marca esquivar los aranceles que gravan la importación directa desde China, le aporta un argumento industrial de peso al vincular su producción a una factoría con amplia trayectoria en el ensamblaje de vehículos para fabricantes europeos. Con esa combinación de diseño italiano, fabricación austríaca y tecnología china, GAC busca presentarse en España de la mano de Julián Alonso y Grupo Invicta como una marca con ambición global y vocación claramente europea.

GAC entra en España de la mano del grupo burgalés Invicta

​La alianza con GAC llega, además, en un momento de fuerte expansión internacional de los fabricantes chinos y coloca a un grupo con raíces burgalesas en una posición estratégica dentro de esa carrera por ganar espacio en el mercado europeo. Para Burgos, la noticia refuerza la proyección exterior de una empresa ligada desde hace décadas al negocio del automóvil en la ciudad.
tracking