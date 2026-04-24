El gigante chino del automóvil GAC entra en España de la mano del grupo burgalés Invicta

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El grupo burgalés Invicta será el importador y distribuidor en España de la marca china GAC, un acuerdo que sitúa a una firma nacida en el entorno empresarial de Burgos en la puerta de entrada al mercado nacional de uno de los mayores fabricantes asiáticos del automóvil.

Julián Alonso escenificó esta semana en China la firma del acuerdo, en una operación que abre una nueva etapa para Invicta y refuerza el salto de un grupo con fuerte implantación en Burgos a una dimensión de alcance estatal. La alianza se ha presentado en el marco de la conferencia internacional de socios de GAC de 2026 celebrada en Guangzhou, donde la marca china ha reunido a representantes de su red exterior.

La operación es trascendental para Invicta, que forma parte del mismo grupo empresarial que GJ Automotive, ambos liderados por Julián Alonso, uno de los nombres más reconocibles del sector del automóvil en Burgos y uno de los más activos en España en el desembarco de las marcas chinas en la última década. Desde esa base burgalesa, el grupo ha ido ampliando en los últimos años su presencia en el negocio de la automoción con distintas marcas y líneas de actividad, entre ellas la propia Invicta, vinculada a su apuesta por la movilidad eléctrica.