El gigante chino del automóvil GAC entra en España de la mano del grupo burgalés Invicta
Julián Alonso escenifica en Guangzhou la firma del acuerdo que convierte a Invicta en socio de la marca china para el mercado nacional. Los modelos de GAC se diseñan en Italia y se construyen en Austria, utilizando la tecnología eléctrica de su matriz china como corazón del proyecto
El grupo burgalés Invicta será el importador y distribuidor en España de la marca china GAC, un acuerdo que sitúa a una firma nacida en el entorno empresarial de Burgos en la puerta de entrada al mercado nacional de uno de los mayores fabricantes asiáticos del automóvil.
Julián Alonso escenificó esta semana en China la firma del acuerdo, en una operación que abre una nueva etapa para Invicta y refuerza el salto de un grupo con fuerte implantación en Burgos a una dimensión de alcance estatal. La alianza se ha presentado en el marco de la conferencia internacional de socios de GAC de 2026 celebrada en Guangzhou, donde la marca china ha reunido a representantes de su red exterior.
La operación es trascendental para Invicta, que forma parte del mismo grupo empresarial que GJ Automotive, ambos liderados por Julián Alonso, uno de los nombres más reconocibles del sector del automóvil en Burgos y uno de los más activos en España en el desembarco de las marcas chinas en la última década. Desde esa base burgalesa, el grupo ha ido ampliando en los últimos años su presencia en el negocio de la automoción con distintas marcas y líneas de actividad, entre ellas la propia Invicta, vinculada a su apuesta por la movilidad eléctrica.
Socio de referencia para el desembarco de GAC en España
En su valoración del acuerdo, Julián Alonso presentó la firma como un punto de inflexión en su trayectoria profesional y empresarial. El empresario aseguró que ha sido "el momento más importante en mi vida profesional” y sostuvo que este contrato “elevará a Grupo Invicta a otra dimensión empresarial”. En ese mismo mensaje, vincula el resultado a años de trabajo, de viajes a China y de análisis continuado de su industria automovilística.
Alonso subraya además la responsabilidad que asume a partir de ahora con una marca que busca crecer en Europa y confía en que España se convierta en uno de sus principales mercados. En esa lectura, el acuerdo proyecta a Invicta más allá de su evolución como marca propia y la coloca en el centro de una operación de dimensión nacional, con Burgos como uno de los puntos de apoyo de ese crecimiento.